Doliu în învăţământul constănţean. A murit un cunoscut profesor: "Zeci de generaţii l-au iubit şi-l vor pomeni"

Inmemoriam

Emil a fost, este si va fi pana la sfarsit in inima mea. Multumesc rudelor, prietenilor, colegilor, cunoscutilor, fostilorelevi si tuturor acelora care au un gand bun pentru dragul Emil Dolgonencu, la trei luni de la plecarea fulgeratoare spre Ceruri, cand inca mai avea ceva de spus. Cei care au avut ocazia sa cunoasca, sa indrageasca si sa pretuiasca acest dascal minunat, cu glumele la el tot timpul, generos, elegant, cu mare dragoste de viata si de profesie, nu vor uita desigur orele sale de biologie, o incantare, scrisul sau inconfundabil, pe care mai toti au incercat sa il imite in anii de ucenicie. Isi primea oaspetii cu mare bucurie, oferindu-le tot ce avea mai bun. Se bucura ca este iubit si respectat de oameni. Iubea frumosul, muzica, natura, colectiile sale, florile din gradinita, plimbarile, sofatul, dar mai presus de toate iubea pe cei dragi, casa, locul in care a trait. Cum sa uiti un astfel de om, care se naste tot mai rar astazi? Il voi plange toata viata pe cel langa care am trait 50 de ani frumosi. Dumnezeu sa-l ierte, sa-l odihneasca in pace si sa ii faca pomenire vesnica.