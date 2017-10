Doliu în învăţământ. A murit unul dintre cei mai mari dascăli ai Constanţei

Doliu în învățământ. A murit unul dintre cei mai mari dascăli ai Constanței

Ieri dimineață, s-a stins din viață, la vârsta de 80 de ani, unul dintre dascălii de prestigiu ai învățământului constănțean, prof. Mircea Doicescu, cel care, timp de patru decenii, s-a identificat cu Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și care, într-un interviu acordat „Cuget Liber”, declara: „Principala mea realizare sunt cei peste 300 de elevi deveniți profesori de chimie, ingineri chimiști, farmaciști. Ca să nu mai spun de zeci și zeci de doctori care au făcut cu mine chimia organică și acum îi întâlnesc prin spitale. Spre exemplu dr. Ion Iliescu, dr. Elvira Craiu, dr. Stela Halikidis, Tudor Edmond, Irina Pralea, Florin Danteș, Doina Lazăr Jinga, Camelia Ciubotaru, Mircea Gafencu, Petrică Scarlat, Coralia Ștefănescu. Începând de prin 1962 am avut clase din care mergeau câte 12-14 elevi la facultăți de chimie”.În anul 2013, cu prilejul acelui interviu, prof. Mircea Doicescu ne-a povestit, de-a lungul a peste trei ore de discuții, cum reușea să-și atragă elevii nu numai la cursurile de chimie, dar și cu preocupări dintre cele mai interesante în timpul liber. Dar iată ce afirma despre calitatea învățământului constănțean de acum câteva decenii: „Domnul Caragea a fost puțin timp director la «Mircea», dar ne spunea «Lăsați corijenți dacă nu merită să treacă, puneți notele pe merit!». Eu am lăsat rareori corijenți, dar vara făceam cu ei pregătire, cu catalog și cu prezență și nu rămânea nimeni repetent. E greu să fie judecați profesorii din ziua de astăzi. Sunt puțin motivați. Nici pe vremea mea nu erau mari salariile, dar era o chemare pe undeva. La mine pe cât n-am vrut să urmez învățământul, devenise o mare pasiune”, mărturisea regretatul dascăl.Pentru cei care doresc să-și ia rămas bun, priveghiul are loc la Casa Albastră, iar slujba de înmormântare va avea loc mâine, la ora 12.În amintirea sa, în ediția de mâine vom reveni cu partea a doua a interviului care acum trei ani nu a putut fi publicat integral, din lipsa spațiului redacțional.Dumnezeu să-l odihnească! Înmormântarea va avea loc marți, 19 aprilie, la ora 12, la Cimitirul Central!