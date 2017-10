DOLIU ÎN CINEMATOGRAFIE. "A murit pe neaşteptate"

DOLIU ÎN CINEMATOGRAFIE. "A murit pe neașteptate"

06 Septembrie 2016

Producătorul și jurnalistul britanic Donald Ranvaud, cunoscut pentru filme ca ”Orașul zeilor/ Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles, și ”Gara centrală/ Central do Brasil”, de Walter Salles, a murit pe neașteptate, la vârsta de 62 de ani, pe când se afla la Festivalul de Film de la Montreal, ca membru al juriului competiției, informează The Hollywood Reporter, citat de News.ro.Purtătorul de cuvânt al festivalului a confimat decesul lui Ranvaud, fără a menționa care a fost cauza morții. Radio Canada a transmis că cineastul a fost găsit, luni, fără suflare, în camera sa de hotel din Montreal.La gala festivalului, care a avut loc luni seară, s-a ținut un moment de reculegere.”A fost un foarte bun prieten al nostru și al festivalului. Era sufletul petrecerii”, a declarat purtătorul de cuvânt al festivalului pentru The Hollywood Reporter.Donald Ranvaud a participat și la producțiile ”Prietenie absolută/ The Constant Gardner” (2005), pentru care Rachel Weisz a primit Oscarul la categoria ”cea mai bun actriță în rol secundar”, și ”Farewell My Concubine” (1993), de Kaige Chen. El s-a mutat în Brazilia în 1994, după ce a colaborat pentru mai multe producții chineze.Pe lângă producție de film, el a fost și manager de vânzări pentru Videofilmes, Bouquet Multimedia și Sogepaq și un mare ajutor pentru compania de distribuție de film Wild Bunch.Ca jurnalist, Ranvaud a pus bazele revistei independente de cinema Framework, în 1975, unde a scris până în 1988. A colaborat cu publicații ca Sight and Sound, The Guardian, La Repubblica, Cahiers du Cinema și American Film și a scris câteva cărți legate de cinematografia italiană.