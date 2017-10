Doliu în cinematografia MONDIALĂ!

Ştire online publicată Miercuri, 14 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul canadian August Schellenberg, cunoscut pentru rolul din filmul "Salvați-l pe Willy/ Free Willy", a murit de cancer, joi, la vârsta de 77 ani, în statul american Texas, informează contactmusic.com.August Schellenberg a jucat și în cele două continuări ale lungmetrajului "Salvați-l pe Willy/ Free Willy". De asemenea, actorul a primit o nominalizare la premiul Emmy pentru rolul secundar din filmul "Masacrul de la Wounded Knee/ Bury My Heart at Wounded Knee". Totodată, August Schellenberg a jucat alături de Christian Bale și Colin Farrell, în 2005, în filmul "Lumea nouă/ The New World", și a apărut în mai multe seriale TV precum "Saving Grace" și "Anatomia lui Grey/ Grey's Anatomy", scrie gândul.info.