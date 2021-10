Doi studenţi ai Academiei „Mircea cel Bătrân”, la cursuri de specializare în Franţa

Proiectul este finanțat din programul Erasmus+, parteneriate strategice KA203 și este coordonat de Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, fiind implementat în perioada septembrie 2020 - august 2022, în parteneriat cu French Maritime Academy, University of Ljiublijana, PiriReis University și Lithuanian Maritime Academy.





Doi studenţi ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” au participat, în luna octombrie, la cursul de specializare „Engineering software in scientific research – use of the VMA System”, organizat de French Naval Academy, în Marsilia (Franța). Activitatea s-a desfăşurat în cadrul proiectului „Strategic partnership for supporting Blue Growth by enhancing Maritime Higher Education maritime cooperation framework on marine pollution and environment protection field (Blue4Seas)”.