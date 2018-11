Doi profesori de la "Ovidius" au lansat o carte privind sistemele sociale

Doi profesori cunoscuți de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, conf. univ. dr. Cristina Flaut și prof. univ. dr. Daniel Flaut, în colaborare cu un altul din Cehia, conf. univ. dr. Sarka Hoskova-Mayerova, au lansat, luna aceasta, cartea cu titlul „Models and Theories in Social Systems”.Cartea a apărut la editura „Springer” din Germania, care are o tradiție de 176 de ani și este componentă a „Springer Nature”, un editor global care servește și sprijină comunitatea de cercetare. Până acum, „Springer” a publicat circa 295.000 de cărți, dintre care peste 150 au fost semnate de laureați ai premiului Nobel.„Această carte prezintă în mod concis o gamă largă de modele și teorii privind sistemele sociale. Datorită spectrului larg de subiecte care implică sisteme sociale, sunt discutate diverse aspecte legate de științe sociale, matematică, statistică, educație și economie. Lucrarea este rezultatul colaborării științifice dintre cercetători de la Universitatea «Ovidius» și din alte universități din țară și străinătate. Cartea, de aproape 600 de pagini, este structurată pe patru părți, totalizând 29 de capitole. În prima parte sunt studiate ideile din spatele descoperirilor științifice. Cea de-a doua parte se referă la teorii în sisteme sociale. Partea a treia cuprinde modele în sisteme sociale, iar a patra și ultima este dedicată metodelor matematice în științele sociale”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. univ. dr. Daniel Flaut.Acesta a precizat că, având în vedere aria sa largă de acoperire, cartea va oferi cititorilor un prețios punct de plecare pentru explorarea acestor domenii bogate, vaste și în continuă extindere a cunoașterii.