În cadrul Zilelor „Ovidius”

Documentar fotografic inspirat de China

Pentru elevii și corpul profesoral al Liceului Teoretic „Ovidius”, săptămâna pe care o încheiem a fost una deosebită, fiind programate numeroase manifestări în cadrul Zilelor „Ovidius”. Miercuri, 21 mai, și joi, 22 mai, oră de oră s-au desfășurat activități dintre cele mai diverse, fie că a fost vorba de competiții sportive, mese rotunde, sesiuni de comunicări, concursuri sau festivități de premiere a numeroșilor olimpici pe care îi numără această instituție de prestigiu a învățământului constănțean. Aseară, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Foto Club „OVIDIUS” Constanța a prezentat documentarul fotografic „IMAGO MUNDI” - partea a II-a. Acesta a fost realizat ca urmare a expediției întreprinse în vara anului 2007 în China, Pakistan și India de prof. Diana-Antonia Petcu. Povestea acestor spații exotice surprinse în imagini presupune parcurgerea a mii de kilometri pe uscat, pornind din Beijing, străbătând China de la vest la est, trecând prin Pakistan din Pasul Kunjerab până în Lahore, apoi în India prin Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, până la New Delhi, timp de 3 luni. În această perioadă, aproximativ 45 de zile au fost petrecute pe munte în Karakoram și Himalaya. Expediția a presupus, în ansamblul ei, confruntarea și asumarea riscurilor, momentele de suspans fiind trăite la traversarea pasurilor montane la aproximativ 5.000 m altitudine în Ladakh și a potecilor abrupte și accidentate din Karakoram. Orașele vizitate au fost: Beijing, Xi - Langzhou, Urümqi, Kashi -în China; Karimabad, Gilgit, Islamabad, Rawalpindi, Lahore – în Pakistan; Amritsar, Srinagar, Leh, Manali, Dharamsala, New Delhi – în India. Un rol foarte important în realizarea documentarului fotografic l-au avut elevii Liceului Teoretic „Ovidius”, aceștia realizând montajul fotografiilor: Cristina Zotică (clasa a IX-a C) a realizat montajul fotografiilor pentru China, Liviu Lupei (clasa a XII-a D) s-a ocupat de secțiunea dedicată Pakistanului, iar Mihai Petre Dogaru (clasa a XII-a D) a montat fotografiile pentru India. Elevii, sub îndrumarea profesorului lor de informatică, prof. Iusuf Narcis, au lucrat cu pasiune și au dat dovadă de mult talent la realizarea acestui documentar fotografic. Astăzi, 24 mai, se încheie sărbătoarea liceului cu o excursie tematică intitulată „Cultură și natură” și un meci de fotbal.