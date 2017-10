La Universitatea „Ovidius”

Doctor Honoris Causa pentru un reputat profesor american

Ştire online publicată Joi, 13 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La propunerea Consiliului Facultății de Teologie Ortodoxă, vineri, 14 iunie, în Sala Senatului din Campusul universitar, la orele 17, Senatul Universității „Ovidius” din Constanța va acorda titlul de Doctor Honoris Causa profesorului univ. dr. W. Cole Durham Jr., de la Brigham Young University, Statele Unite ale Americii.Născut la 26 februarie 1948, în Statele Unite ale Americii, profesorul Cole Durham Jr. este doctor în Filosofie (1972) și doctor în Drept (1975) al Universității Harvard (SUA), unde este și redactor al Revistei de Drept și editor al Jurnalului de Drept internațional.De formație universitar-academică filosofico-creștină și juridică, profesorul predă la două Facultăți de Drept din SUA, Susa Yong Gate și Brigham Young University, și este visiting professor la Facultățile de Drept din Viena, Budapesta și Mainz (Germania), director al Centrului Internațional pentru Studii Religioase și Juridice de la Brigham Young University (SUA) și Președinte al Asociației Internaționale pentru Drept și Studii Religioase (The International Consortium for Law and Religion Studies), cu sediul la Milano, ceea ce învederează cu prisosință și sfera domeniului său de studiu și cercetare, recte, cel juridico-religios.Recunoscut ca un reputat specialist atât în Drept constituțional, cât și în Dreptul religiei, profesorul Cole Durham Jr. a fost solicitat și cooptat în echipa de redactare a textului constituțiilor multor state ale lumii, precum, de exemplu, a Nepalului, a Thailandei, a Irakului, a Argentinei, a Chinei, a Croației, a Republicii Dominicane, a Franței, a Indoneziei, a Rusiei etc.Profesorul a fost de asemenea solicitat și a contribuit efectiv și la redactarea textului unor constituții și legi ale cultelor din unele state din Europa de Răsărit, din fostul bloc sovietic, dintre care amintim: Armenia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Kazastan, Kyrguzstan, Letonia, Lituania, Moldova, România etc.În calitatea sa de specialist în Dreptul religios, profesorul Cole Durham Jr. a fost solicitat - în repetate rânduri - și de Congresul Statelor Unite ale Americii să se pronunțe în chestiuni privind dreptul la libertatea religioasă și protecția ei juridică în unele state ale Europei, îndeosebi în cele care s-au aflat vremelnic în aria de influență politică, economică și militară a fostei U.R.S.S.Printre altele, profesorul Cole Durham Jr. este membru al Comitetului Internațional pentru Apărarea Libertății Religioase, pentru care a militat și militează neobosit, și Membru în Comitetul Științific al Revistei Dionysiana, publicată de Centrul de Studii și Cercetări religioase și juridico-canonice al celor trei Religii Monoteiste al Facultății de Teologie din cadrul Universității „Ovidius”.