Doctor Honoris Causa pentru un istoriograf român de prim rang

Astăzi, în Sala Senatului din Campus, Universitatea „Ovidius”, prin Facultatea de Istorie și Științe Politice, acordă titlul de Doctor Honoris Causa, profesorului universitar doctor Dinu C. Giurescu de la Universitatea București, membru al Academiei Române. Activitatea științifică a profesorului universitar doctor Dinu C. Giurescu s-a caracterizat, până în prezent, într-o impresionantă listă de titluri, de o bogată plurivalență, dar și constanță a preocupărilor sale: 15 cărți, coautor a altor 11 volume tematice, autor a peste 80 de articole, două manuale didactice, un atlas istoric, îngrijiri de ediții, prefațe, note ș.a. Coordonează de mai mulți ani prestigiosul tratat Istoria Românilor, sub egida Academiei Române, care a ajuns la volumul IX. Activitatea sa didactică se concretizează în peste 40 de ani de predare a cursurilor de istorie și civilizație europeană, precum și la publicarea a două manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, completate și de un atlas istoric. Personalitate de marcă în planul istoriografiei naționale și internaționale, profesorul Dinu C. Giurescu a dobândit calitatea de membru al Academiei Române, ca și pe aceea de membru al Comisiei româno-bulgare de istorie. Prin opera sa științifică profesorul universitar doctor Dinu C. Giurescu este o personalitate de prim rang a istoriografiei românești și universale.