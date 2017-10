Dobrogea are un potențial semnificativ de surse regenerabile

Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie din cadrul Universității Ovidius din Constanța a organizat săptămâna aceasta atelierul de lucru cu tema „Promovarea surselor regenerabile de energie”. Atelierul de lucru a fost inclus în programul de manifestări „Săptămâna Energiei Durabile - Constanta Sustainable City” care se înscrie, de asemenea in cadrul inițiativei Uniunii Europene „EUSEW 2017- Clean Energy for all European” (http://eusew.eu/energy-days/ constanta-sustainable-energy- city-2017).În cele din urmă, s-a tras concluzia că în Municipiul Constanța, există o experiență consistentă în abordarea soluțiilor de energie durabilă prin dezvoltarea de proiecte concrete implementate cu succes împreună cu parteneri din țară, din UE și din alte țări cu tradiție în domeniul sistemelor energetice avansate. Mai mult decât atât, Dobrogea, are un potențial semnificativ de surse regenerabile care pot asigura premisele pentru dezvoltarea durabilă a regiunii, în condițiile unor emisii minime de CO2.Participanții au prezentat argumente solide care probează că municipiul Constanța ar putea să fie un exemplu de bune practici în domeniul energiei durabile atât pe plan național cât și regional.