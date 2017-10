Doar solidaritatea părinţilor poate urni mamutul educaţiei româneşti

Doar solidaritatea părinților poate urni mamutul educației românești

Ceea ce s-a dorit a fi o inaugurare a Clubului părinților Plus D s-a dovedit o agora a păsurilor, patimilor și dezamăgirilor celor care simțeau demult nevoia să spună ceva, dar n-aveau un cadru atât de… legat. „Învățământul s-a mercantilizat!” Filială a Fundației Academice Alumni a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, acest club este o ambiție mai veche, un soi de vis împlinit al unui nucleu inimos de părinți din județul Constanța, în frunte cu cel care astăzi este președinte al Clubului Plus D, Adrian Topor. Prezent la lansare, prefectul Dănuț Culețu n-a ratat, nici de această dată, ocazia de a-și exprima nemulțumirea legată de calitatea elevilor care ies de pe băncile liceelor și ajung studenți de toată jena, dar și de a-i dojeni pe profesori că nu reușesc să depășească maladiva tăcere de la orele de curs, refuzând să interacționeze cu copilul din bancă. „Copiii nu mai au repere și nici criterii de valoare. În păcatele lor, părinții au cea mai mare responsabilitate. Cu notele creăm competiții inutile, pentru că problemele sunt dincolo de acele cifre din catalog. În acest sens, mi-aș dori o solidaritate profesori-copii-părinți și revin asupra nevoii de a implica elevii în luarea deciziilor la nivelul școlilor. Să gândim cu disperare la educația din România!”. În același registru grav, prof. Gheorghe Gavrilă, directorul Grupului Școlar de Telecomunicații și Electrotehnică, a menționat că școala este a părintelui, iar prin inițiativa lui de implicare efectivă a acestora în procesul educativ nu și-a dorit decât să-i ajute. „Timpul nu mai așteaptă să ne civilizăm, iar sistemul nostru de evaluare ne duce în trecut!”. „Am rămas comuniști!” Cu toate că în debutul discursului său, prof. Marian Sârbu, inspectorul școlar general, părea să facă un soi de mea culpa vizavi de afirmațiile prefectului, în cele din urmă, probabil, a răbufnit nemulțumirea părintelui Marian Sârbu. „Cine a adus copiii aici? Noi, părinții. Îi lăsăm în fața televizorului să vadă cele mai monstruoase crime în care nu mai văd sensul morții. Se cultivă teama, frica! Hai să vorbim cinstit! Am rămas comuniști, ne este frică să spunem adevărul! Dacă tot mințim, n-o să facem nimic! Știu, teza cu subiect unic e rea, pentru că se copiază în draci! Dar atâta timp cât părinții mă sună după bacalaureat, spre exemplu, să-mi spună că au cotizat, atunci cât din procentul de 98% promovabilitate este adevărat? Cine a adus sistemul de învățământ aici? Am fost surprins să constat că, dacă la clasă nu dau doi bani pe noi, în afara orelor ne dau tot ce-i mai bun. De ce nu recunoașteți că asistăm la un nou gen de discriminare, de tip nou. Cine e de vină că ai noștri copii refuză să mai intre în magazinele «ordinare»? Copiii au nevoie de noi, părinții, iar noi nu mai avem timp de ei”. De ce Clubul părinților Plus D? „Ca părinți, ne recunoaștem limitele, fiind de multe ori depășiți și copleșiți de rapiditatea cu care se schimbă societatea. Suntem asaltați de informații pe care nu putem sau nu știm cum să le percepem pentru a le folosi, suntem năpădiți de griji cotidiene ce ne fac să nu mai dăm copiilor noștri atenția de care au nevoie, ne e teamă sau pur și simplu nu vrem să ne implicăm în viața comunității, în viața școlii. În acest context, ca părinți, am constatat nevoia unei asociații care să creeze mecanismele, să găsească resurse umane și materiale necesare conceperii de programe și dezvoltării de proiecte prin care să vină în ajutorul familiei și școlii. Așa s-a născut ideea înființării unui club al părinților”, a declarat președintele Adrian Topor. Și pentru că vorbim de un club al părinților, remarcăm incisivitatea Elenei Titi, membră a consiliului de părinți din cadrul Liceului Teoretic „Callatis”, de altfel cea care i-a solicitat prefectului înlesnirea unei întâlniri cu ministrul Educației Cristian Adomniței. Din păcate, așa cum puncta și această mămică, atâta timp cât ne vom mai lăsa guvernați de falsa butadă „Capul plecat sabia nu-l taie!” nu vom reuși să facem nici un pas înainte spre schimbare, spre îmbunătățirea relației din triada profesor-elev-părinte.