Distracţia estivală continuă în Mamaia şi Satul de Vacanţă!

Distracția estivală continuă în Mamaia și Satul de Vacanță!

Începând de aseară și până pe 4 august, Satul de Vacanță se va transforma, în fiecare joi, în tărâmul de poveste al personajelor îndrăgite de cei mici. Teatru pentru copii, jocuri, momente muzicale, face painting, concursuri, dar și multe alte surprize le sunt pregătite celor mici și părinților.Astfel, cei mici, veniți împreună cu familia pe litoral, vor avea privilegiul de a călători în lumea minunată și plină de culoare a poveștilor.Spectacolul va fi completat cu momente de acrobație susținute de cei de la circul Globus, aflați și ei în stațiunea Mamaia pentru toată perioada verii, vis-a-vis de Hotel Malibu.Evenimentului i se va alătura și echipa FreeWheel, care va prezenta conceptul „Shake Down Mania 2016", o invenție revoluționară și o nouă percepție asupra deplasării mobile. FreeWheel promo-vează mișcarea și este un must have în rândul iubitorilor de adrenalină și senzații tari, atât pentru cei mici, cât și pentru adulți.Programul evenimentelor este următorul (în fiecare zi de joi): în Satul de Vacanță, între orele 18-20: spectacol pentru copii (teatru de copii, animație, jocuri, concursuri), pe scena amplasată în zona caracatiței. În stațiunea Mamaia, între orele 19-20: parada personajelor de poveste, pe traseul: Piațeta Cazino - Promenadă - Piațeta Perla - Satul de Vacanță (zona caracatiței).