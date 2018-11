Disputa de la Teatrul de Stat se joacă în continuare. CJC a dispus un control amplu

Săptămâna trecută, șapte actori ai Teatrului de Stat din Constanța (TSC) i-au trimis președintelui Consiliului Județean, Marius Horia Țuțuianu, o scrisoare în care o acuzau pe Dana Dumitrescu, directorul instituției de cultură, de abuzuri grave. Semnatarii scrisorii respective sunt Luiza Martinescu, Alexandru Axente, Lana Moscaliuc, Maria Lupu, Georgiana Rusu, Nicodim Ungureanu și Iulian Enache.Aceștia o acuză pe Dana Dumitrescu de abuzuri decizionale în interes personal, realizarea unor producții ample, cu bugete mari, care s-au jucat doar de câteva ori, favorizarea unor angajați etc. Din cauza situației create, conducerea CJC a luat atitudine și i-a chemat, ieri, pe toți, în cadrul unei ședințe al cărei scop a fost acela de a lămuri toate problemele semnalate.În urma scrisorii cu pricina, directorul TSC precizează că nu a făcut niciodată presiuni asupra vreunui regizor pentru a distribui sau nu un anume actor într-un rol.„Acuzația va trebui dovedită în instanță. Reiese din opinia semnatarilor că regizorii care au ales să mă distribuie în spectacolele lor ar fi regizori fără personalitate. Doresc, pe această cale, ca, în numele Teatrului de Stat Constanța, să cer scuze pentru jignirea adusă de către colegii mei următorilor regizori, nume importante ale teatrului românesc: Felix Alexa, Dominic Dembinski, Sorin Militaru, Cristian Șofron, Ion Sapdaru, Liviu Manolache, Marcel Țop. Eu, ca actriță, sunt onorată și mândră că am avut încrederea acestor regizori. Pe de altă parte, faptul că nu se joacă spectacole în care nu am fost distribuită este o minciună. Din toamna anului 2016, au fost montate numai spectacole în care nu am fost distribuită și care încă se joacă: «Cea mai frumoasă soție», «Bătrâna și hoțul», «Eutopia», «Veethoven..., făi! » etc. Distribuția spectacolului face parte din concepția regizorală și este făcută exclusiv de regizorul invitat, în funcție de tipologii și în urma casting-urilor care au loc înaintea fiecărei producții. Acest lucru poate fi verificat prin discuție cu oricare dintre regizorii care au montat la Teatrul de Stat Constanța”, a declarat Dana Dumitrescu.A crescut numărulde spectatoriReferitor la situația financiară a teatrului în mandatul său, aceasta a precizat că din 2014 și până în prezent, a crescut numărul de spectatori și de spectacole, ceea ce arată că deciziile luate de ea au fost corecte. Pentru că actorii au declarat că la spectacolul dedicat Marii Uniri vor purta banderole albe la reprezentații, directorul a spus că fișa postului îi obligă să respecte întocmai viziunea regizorală, precum și cea scenografică legată de costum.„Opinia lor referitoare la calitatea unui spectacol nu le permite să altereze în niciun fel elementele vizibile de costum ale personajelor. Purtarea unor banderole în timpul reprezentațiilor ar reprezenta o încălcare gravă a obligațiilor, precum și a codului de etică al actorilor”, a explicat actrița.În ceea ce privește afirmația că „jumătate din populația Constanței nu știe că Teatrul de Stat există”, Dana Dumitrescu spune că, dincolo de faptul că „este o acuzație tipică unor tehnici de manipulare, care nu se bazează pe absolut niciun fel de studiu statistic de specialitate, rezultatele obținute dovedesc în mod evident contrariul. Biletele la majoritatea spectacolelor sunt vândute chiar și cu o săptămână înainte și, de cele mai multe ori, jucăm «cu casa închisă»”.Având în vedere toate cele petrecute, președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, a dispus demararea unui amplu control asupra activității Teatrului de Stat Constanța, începând de astăzi, 20 noiembrie.„Astăzi am stat de vorbă atât cu semnatarii documentului publicat, cât și cu conducerea teatrului. De asemenea, am avut o întâlnire cu toți angajații, astfel încât să am o viziune cât mai clară asupra situației existente. Nu mă voi pronunța imediat, dar am dispus un control amplu, care va dura 30 de zile. Voi aștepta raportul direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului. Ulterior, pe baza datelor, voi lua o decizie. Fac, însă, apel la toți angajații acestei instituții de cultură să nu se lase afectați de neînțelegerile interne. Îi rog să treacă peste animozitățile create și să colaboreze din punct de vedere profesional, să se concentreze pe actul artistic, astfel încât activitatea Teatrului de Stat să nu fie perturbată”, a precizat acesta.