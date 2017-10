Disperarea înscrierii la clasa zero şi piaţa vizelor de flotant. Sute de euro pentru a ajunge la învăţătoarea râvnită

Disperarea înscrierii la clasa zero și piața vizelor de flotant. Sute de euro pentru a ajunge la învățătoarea râvnită

De ieri, pentru părinții constănțeni de copii de 6 ani a început stresul înscrierii în clasa pregătitoare fix acolo unde au aflat că este cea mai bună învățătoare de pe pământ…Pentru anul școlar 2017-2018, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a prevăzut un număr de peste 7.300 de locuri la clasa pregătitoare, până pe 2 martie părinților oferindu-li-se posibilitatea de a vizita școlile, prima etapă de înscrieri fiind prevăzută până pe 16 martie.Reamintim că se pot înscrie copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2017, inclusiv. La solicitarea părinților, se pot înscrie și copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 de-cembrie 2017, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Orice altă situație va fi rezolvată de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța.Cele mai multe clase, la Școala „Nicolae Tonitza“Evident că cele mai multe înscrieri s-au înregistrat, ieri, la Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, considerat cel mai râvnit… „brand” în rândul părinților. După cum ne declara prof. Corina Vlad, director adjunct, din prima zi s-au înscris 40 de copii, anul viitor urmând să funcționeze aici șase clase (150 de locuri). De altfel, e bine de știut, că la această instituție, ca urmare a numeroaselor solicitări înregistrate, s-a ajuns ca din clasa a IV-a elevii să învețe după-amiază.Cam tot pe acolo s-a cifrat și numărul înscrișilor la Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea”, respectiv 37 de copii înscriși.Aici am intrat în vorbă cu un grup de mămici pe care le-am auzit vorbind că o familie căuta mutație în acest cartier și era dispusă să ofere chiar și 250 sau 300 de euro, pentru a-și înscrie copilul la Școala nr. 24.„O să ajungem, doamna reporter, să ne programăm când rămânem însărcinate după cum se eliberează învățătoarea despre care am auzit că ar fi extraordinară, doar pentru că dă teme multe și cumpără o groază de auxiliare”, ne declara una dintre mămici.La Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza” vor fi cele mai multe clase în viitorul an școlar, respectiv șapte. „Astăzi s-au înscris 19 copii, dar i-am rugat pe părinți să nu se înghesuie pentru că au la dispoziție trei săptămâni. Suntem bine organizați, am pus la dispoziție trei calculatoare, iar programul este prevăzut de așa manieră încât să vină în sprijinul părinților și sâmbăta, între orele 9-13", declara prof. Nicoleta Bercaru, directorul acestei școli.Reamintim că spre deosebire de anii anteriori, de data aceasta sunt prevăzute doar două etape de înscriere: prima etapă se încheie pe 22 martie cu afișarea copiilor înscriși, iar în cea de-a doua etapă afișarea va avea loc pe 6 aprilie.