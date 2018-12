Dispare Inspectoratul Şcolar Judeţean? "Sunt asfixiaţi de birocraţie"

Dispare Inspectoratul Școlar Județean? "Sunt asfixiați de birocrație"

Inspectoratele școlare ar trebui desființate pentru că sunt profund politizate. Aceasta este ideea pe care o propune președintele Klaus Iohannis în proiectul „România educată”. Președintele este de părere că inspectoratele școlare ar trebui înlocuite cu structuri de profesioniști, experți independenți, care să nu fie numiți politic.În douăzeci de ani, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, s-au perindat numeroși șefi, aproape toți numiți politic. Cum se schimba un ministru, cum era înlocuit și inspectorul școlar general. Apoi, acesta își făcea echipa la recomandarea partidului din care făcea parte. Paloma Petrescu, Aliss Andreescu, Răducu Popescu, Petrică Miu, fiecare dintre ei avea un carnet de membru de partid. Așa s-a ajuns ca aproape toți inspectorii școlari, indiferent de specialitate, să fie membri de partid, de preferat în partidul care se afla la guvernare în momentul respectiv. În plus, pentru ca să-i mulțumească pe toți, au fost create din ce în ce mai multe posturi, în prezent numărul inspectorilor de specialitate fiind 35.Păstrând obiceiul de a-și aduce oamenii din partid la șefia ISJ-urilor, în vara lui 2017, la două luni după ce a fost numit ministru al Educației, Liviu Pop l-a demis pe inspectorul școlar general de la Constanța, Gabriela Bucovală, deși aceasta ocupa postul în urma câștigării concursului de la București. În loc, ministrul l-a numit pe colegul său de partid, Petrică Miu. Însă motivele invocate în demitere, de nerespectare a contractului de management, au fost desființate în instanță, iar Gabriela Bucovală s-a întors, jumătate de an mai târziu, la șefia ISJ Constanța. Este doar un exemplu de politizare a învățământului, însă, astfel de cazuri s-au petrecut în ultimii ani în toată țara.„S-ar crea haos!”Politizat sau nu, funcționarea învățământului este, la această oră, dependentă de existența Inspectoratului Școlar. Managerii unităților de învățământ din Constanța nu văd cum ar mai putea fi coordonată activitatea acestora dacă Inspectoratul Școlar Județean ar dispărea. „Depinde ce se pune în locul inspectoratului. Noi suntem deja foarte încărcați. Avem de raportat permanent câte ceva. Sunt date care trebuie centralizate. Noi le trimitem, dar cine adună toate aceste informații? Iar dacă este vorba despre inspecții, da, noi, ca directori, oricum trebuie să fim prezenți la inspecțiile colegilor, dar cine mă evaluează pe mine, director, ca manager? Faptul că se desființează inspecțiile nu înseamnă că trebuie să se desființeze și metodiștii. Poate că ar trebui să se caute și să se găsească cea mai bună variantă”, este de părere directorul Școlii Gimnaziale nr. 39 „Nicolae Tonitza” din Constanța, prof. Nicoleta Bercaru.Deși consideră că dispariția Inspectoratului Școlar ar putea însemna mai multă autonomie pentru unitățile de învățământ, directorul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” nu vede cum ar putea funcționa această nouă organizare.„Nu știu dacă birocrația aceasta va dispărea. Dar nu văd cum ar fi folositoare desființarea acestei interfețe care, totuși, realizează coordonarea metodică, administrativă, teritorială cu unitățile școlare, plus legătura cu structurile superioare și conducerea ministerială. O schimbare radicală necesită o reformă care să dea mai multă autonomie unităților școlare, dar și o răspundere mai mare. În prezent, este așa de mare birocrația încât, dacă s-ar lua măsura desființării ISJ, s-ar crea haos. Sistemul este excesiv de birocratizat. Sunt asfixiați în inspectorat de această activitate birocratică și de termene, calendare, încât activitatea metodică a devenit o chestiune secundară”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Vasile Nicoară.Acesta susține că trebuie redusă birocrația și pus accent pe pregătirea cadrelor didactice.„Văd necesară creșterea rolului metodic al Inspectoratului Școlar Județean. Inspecția curentă sau asistarea la ore o face directorul, dar inspecția de specialitate și promovarea profesională a cadrelor didactice le realizează Inspectoratul Școlar Județean împreună cu reprezentanții unei unități de învățământ superior. Nu cred că această funcție poate fi desființată și delegată conducerii școlii”, a completat directorul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”.Altele sunt problemeleLa rândul său, fostul inspector școlar general, prof. Petrică Miu, nu exclude ca, în viitor, să se ajungă la această măsură, pe care o vede ca pe o economie de bani.„În măsura în care informatizăm sistemul, s-ar putea renunța la această structură. Nu este o chestiune foarte grea, însă rămâne de văzut cum se va proceda la examenele naționale, cine le va coordona. Din punct de vedere financiar, sunt niște economii și dacă banii se redirecționează către școli este bine. Însă nu acestea sunt problemele adevărate ale sistemului de învățământ. Părerea mea este că trebuie refăcută infrastructura. Foarte multe școli nu mai corespund, trebuie puse jos și făcute altele, pentru următorii 50 de ani. Apoi, baza materială și baza didactică trebuie complet regândite. Nu în ultimul rând, resursa umană este cea care aduce plus valoare educației, nu desființarea unei structuri sau mutarea datei începerii școlii de pe 15 septembrie or scurtarea vacanței de iarnă de la trei la două săptămâni”, ne-a explicat prof. Petrică Miu.