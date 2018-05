Dispare admiterea computerizată la liceu? "Ajungem din nou la acele răsturnări de valori!"

Admiterea computerizată la liceu a împărțit învățământul românesc în două tabere. Pe de o parte, sunt cei care susțin că sistemul repartizării după medie este o prostie și o nedreptate pentru elevii buni, pe de altă parte, sunt voci care consideră că numai astfel este păstrată valoarea și că se evită situații neplăcute în care copii cu rezultate bune ajung la licee foarte slabe.Cum fiecare ministru nou la Educație vine cu propriile idei și schimbări, recent, au apărut zvonuri cum că se pregătește eliminarea admiterii computerizate la liceu și se dorește revenirea la examene separate, la fiecare instituție de învățământ. Vestea bună este că, deocamdată, nu este nimic sigur și că oricum acum această admitere se face conform ierarhiei județene. Elevii de clasa a VIII-a mai au doar câteva săptămâni de școală și intră în focurile examenelor pentru admiterea în clasa a IX-a. Săptămâna viitoare apare Ghidul cu locurile disponibile în licee, iar absolvenții și părinții ar trebui deja să aibă o idee formată despre unde ar putea să meargă la liceu.Săptămâna trecută, inspectorul școlar general Gabriela Bucovală le-a atras atenția directorilor de școli să organizeze ședințe serioase cu părinții pentru a-i consilia pe aceștia în vederea completării fișei cu opțiuni.„Vă rog să vă implicați, să nu fie doar o ședință formală. Vă rog să faceți orientare școlară și profesională reală, cu ședință la care să participe directorul sau directorul adjunct și psihologul școlar. Vă rog să-i orientați pe copiii care nu vor face performanță la liceu către școli profesionale și să le prezentați avantajele. Și aspectul financiar este foarte important. Explicați și care sunt pașii după școala profesională și că pot să termine un liceu. Explicați-le ce înseamnă învățământul dual. Nu aș vrea să mai auzim povești cu «M-a aruncat calculatorul». Explicați ce se întâmplă, cum funcționează această repartiție computerizată. Ei nu au de unde să știe, căci pentru ei este prima oară. Acordați-le toată atenția ca să nu greșească. Tu îți stabilești o ierarhie și este foarte simplu”, atrage atenția șeful Inspectoratului Școlar Județean Constanța.Gabriela Bucovală s-a declarat public un susținător al admiterii computerizate, pe care o consideră cea mai corectă formă de admitere la liceu.„Admiterea computerizată este extrem de bună, ca șansă pentru copii, cu condiția să-și completeze bine codurile. Sunt care spun că această admitere computerizată este proastă, dar asta pentru că nu au completat corect opțiunile. Spun că m-a aruncat calculatorul, nu este chiar așa. Cred că tot de noi depinde și are foarte mare importanță consilierea pe care o acordăm ca diriginți, părinților. Ar fi mare păcat dacă admiterea computerizată ar fi desființată. La coduri bune se respectă totuși ierarhia, valoarea. Altfel, ajungem din nou la acele răsturnări de valori. Renunțarea la admiterea computerizată și revenirea la admiterea pe bază de examen nu sunt tocmai inspirate. Într-adevăr, așa era pe vremuri. Noi așa am dat, însă acum este extrem de bună. Este o șansă pentru copii, cu condiția să-și completeze bine codurile. Pentru că, în cazul în care pică examenul la un liceu bun, nu mai are decât varianta de a merge unde mai rămân locuri. A picat cu nota 9, dar ajunge acolo unde se intră cu 6. Și nu mi se pare corect pentru acel copil”, este de părere inspectorul general Gabriela Bucovală.