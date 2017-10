Discursuri-maraton timp de opt ore la Constanţa

Discursuri-maraton timp de opt ore la Constanța

Sâmbătă, 22 noiembrie, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” va găzdui un eveniment-maraton cu totul inedit, aflat la prima ediție, intitulat TEDxConstanța.Dacă ar fi să încercăm o definire, prin conceptul TED se înțelege schimbul de informații, dorința de a schimba lumea prin idei în cadrul unui eveniment care aduce laolaltă oameni cu idei ce merită împărtășite.TEDxConstanța este o inițiativă ce aduce conceptul TED.com la malul Mării Negre. Acest eveniment este destinat unui grup de oameni curioși, dornici de cunoaștere constituind un eveniment solidar misiunii TED de a răspândi idei grozave, vorbitorii urmând să expună la Constanța conceptele despre viață prin filtrul „OUT OF THE BOX”.„Imaginați-vă o zi plină de vorbitori geniali, clipuri ce ne îndeamnă să gândim și serii de discursuri care ne taie răsuflarea. Prin organizarea unui eveniment TEDx, vom crea o atmosferă unică, ce va determina eliberarea unor noi idei, inspirarea și informarea comunității. În timp, metafora «out of the box» a fost asociată ușor cu non-conformismul în domenii ca educația, managementul și leadershipul, și care au dat naștere unor sisteme inovatoare care încurajează creativitatea și găsirea rapidă a soluțiilor. Ne bucurăm că și constănțenii au ocazia, printr-un astfel de concept de eveniment, să cunoască și să fie aproape de cei care și-au guvernat viața prin prisma sintagmei «outofthebox»”, declara pentru „Cuget Liber” producătorul Cornel Marcu.