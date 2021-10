Directorul Teatrului „Căluţul de mare”, Aurel Palade: „Acest Covid depăşeşte orice scenariu de film”

-De când cu pandemia de coronavirus, ne-am obişnuit cu acest procent de 50% al participanților, în sală, şi vom merge tot aşa, până la noi decizii. Oricum, acest Covid depăşeşte orice scenariu de film şi trebuie să ne adaptăm. Cu toate acestea, suntem în situaţia în care lucrăm la două premiere, una pentru tineret şi una pentru cei mici, „Sperietoarea de păsări”. Cea pentru adolescenţi se numeşte „Suburbia” şi este inspirată după cartea cu acelaşi nume a lui Eric Bogosian, un actor extrem de cunoscut la Hollywood. Ne-am gândit să-l facem, pentru că, efectiv se leagă de specificul instituţiei noastre, pentru că este o piesă despre tineri, cu tineri, despre lumea lor plină de întrebări, de dorinţe, de incertitudini, o lume debusolată, într-o lume în care ratarea devine un numitor comun în suburbia aceasta despre care se vorbește în text. Toți cei de la periferia societății sunt niște oameni cu handicap și asta urmărește piesa, să vadă ce se întâmplă cu tinerii de ziua de azi.-Este adevărat, echipa noastră nu mai era atât de tânără, dar anul acesta am mai adus șase actori, dintre care trei foști studenți, ce au fost deja angajați. Ceilalți trei sunt doar colaboratori. Încercăm să formăm cu toții o echipă și am început repetițiile la cele două piese amintite. În teatru este mereu nevoie de fețe noi. Te obișnuiești cu aceiași oameni și este nevoie de un suflu nou, de o imagine nouă și atunci creăm o dinamică și în felul acesta îi și punem într-o situație de competiție pe toți ceilalți și ne ținem activi.-În principiul, în decembrie. Mărturisesc că am fi avut nevoie de mai mult timp, dar vom încerca să ne facem treaba până atunci, asta în măsura în care scenariul acesta cu Covidul ne va permite.-Actorii sunt vaccinați în procent de 80%. Suntem o instituție mică, cu doar 38 de angajați și trebuie să înțelegem care sunt regulile.-Din fericire, noi avem un public constant, care vine să vadă, chiar și de mai multe ori, aceeași piesă. La noi, teatrul este un mecanism viu și de fiecare dată, aceeași piesă este un pic diferită și asta ține și de actori, dar și de feedback-ul pe care îl creează publicul și face ca spectacolul să fie elastic. Totuşi, dorința noastră este să câștigăm și tinerii, să vină şi ei cât mai des la teatru. De exemplu, anul acesta, am pus în scenă o piesă pentru ei, intitulată „Amalia respiră”, cu studenţii masteranzi şi le vom pregăti pe viitor şi alte surprize.-Da, și de multe ori a trebuit să jucăm același spectacol de două ori într-o zi, sâmbăta și duminica.-În prezent, se lucrează la studiul de fezabilitate al spațiului de lângă Delfinariul Constanța, dar nu ne putem bucura de ceva care nu știm cum va fi, pentru că toată situația aceasta economică, socială, sanitară creează un domino care nu știm unde va duce.-Ne pare rău că nu putem juca la capacitate maximă, că nu știm dacă vom mai putea juca chiar și așa, incertitudinea asta nu ține de noi, ci de ceva care ne depășește.