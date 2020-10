Directorul Școlii nr. 29 și-a dat demisia

Directorul Școlii nr. 29 "Mihai Viteazu" din Constanța, prof. Ion Ciorogaru, a anunțat că și-a dat demisia.

Decizia a fost luată în urma scandalului iscat dupa ce mai mulți elevi au fost amendați de poliție deoarece se aflau în curtea școlii.







”Am considerat că această nouă reclamație, după ce am fost reclamat de mai multe ori la CNCD, minister, ISJ, instanță, Curtea de Conturi, etc. are legătură strict cu persoana mea.

"Dacă acum au ajuns să ia copiii cu duba ... să amendeze școala ... doar ca să scape unii de mine? Am ales și mi-am depus demisia!", a anuntat pe Facebook managerul scolar.