Directorul Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu: "Nu-l putem aduce la Constanţa pe Radu Beligan pe câţiva lei"

Directorul Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu: "Nu-l putem aduce la Constanța pe Radu Beligan pe câțiva lei"

Constănțenii sunt mereu cu ochii pe afișele spectacolelor găzduite de Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, știut fiind faptul că aici vin maeștrii scenei românești ori nume celebre din showbiz-ul autohton.Cu toate acestea, anul trecut, directorul Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu, s-a văzut obligat să anuleze câteva spectacole, chiar cu actori mari, „pentru că lumea nu mai are bani. În niciun caz pentru că prețurile sunt mari. Să fim serioși, în urmă cu trei ani, aceleași spectacole s-au jucat tot cu 100 de lei. Dar, dacă acum trei ani oamenii se duceau cu 100 de lei la supermarket și umpleau coșurile, în 2014, în luna octombrie, tot cu 100 de lei abia luam trei frunze de salată. Eu nu condamn pe nimeni, conștient fiind că oamenii sunt iubitori de cultură, își doresc să ajungă la cât mai multe spectacole și se bucură tare mult când aduc premiere”.Trebuie spus că spectacolele anulate sunt dintre cele care s-au mai jucat la Casa de Cultură. Au mai fost doritori care au vrut să revadă „Dineu cu proști”, dar nu destui pentru a susține o a șaptea reprezentație. Oricum nu l-a întrecut pe Florin Piersic, care a jucat de 17 ori!„E drept că prețul biletelor la unele spectacole este mai mare, dar să nu uităm și cine apare pe afiș. Cu toate acestea, în luna decembrie 2014, când toată lumea se pregătea de sărbători, am avut spectacole care s-au jucat cu casa închisă, ca niciodată”, afirmă Gheorghe Ungureanu.Spre exemplu, la concertul lui Ștefan Hrușcă, prețul biletului era de 90 lei, dar pentru că a apărut oferta „doi pe un bilet”, în câteva ore s-au epuizat 300 de locuri. La Fuego, pentru că au fost 40 și 50 lei biletele, sala a fost arhiplină. Chiar și concertul de la Viena s-a jucat cu casa închisă, în ciuda prețului piperat, de 150 lei.Cotele artiștilor în economia de piață Am încercat să demontăm împreună comentariile legate de prețul mult prea mare al unor bilete. „Trebuie să se știe, în primul rând, că suntem obligați să plătim o taxă destul de mare teatrului din București, unde joacă respectivii actori. După care trebuie plătit fiecare actor, plus asigurarea cazării, a mesei, a transpor-tului. Iar deplasările acestea se adaugă la cei 50 lei cât ar costa un bilet. Au fost și spectacole care s-au jucat cu preț mai mic decât în București, dar a fost vorba și de anumiți actori… Nu putem să-l aducem pe Radu Beligan pe câțiva lei. Cei mai scumpi actori rămân cei consacrați, pe care îi știm cu toții - Mălăele, Piersic, Caramitru. Asta e în economia de piață cota lor ca artiști de primă mână. Aș putea să aduc și spectacole cu 20 lei, dar parcă aud comentariile «Da cine-i acela, că nici n-am auzit de el?». Am încercat și varianta aceasta, dar abia-abia am acoperit cheltuielile”, a spus același interlocutor.Spectacole „bătute în cuie“ pe anul 2015 Din cauza acestor dezamăgiri, directorul Gheorghe Ungureanu ne-a mărturisit că nu a început anul prea încrezător. „Am mai spus-o și o voi repeta de câte ori este nevoie: eu aduc spec-tacole pentru constănțeni, nu pentru mine, iar dacă ei nu au bani, o să încerc să aduc câte ceva din ce-i mai bun. Mă bucur să văd că se vând bine biletele la spectacolul «Desculț în parc». Spre exemplu la acesta, prețul biletelor va fi de 60 și 80 lei, cu toate că organizatorii ar fi vrut să fie 100 lei, dar le-am spus că la banii ăștia să joace în parc. Ajungem la discuții mai rău ca la piață. O să aduc mai puține piese de teatru”, a declarat Ungureanu.Se află în discuții legate de prețul biletelor la concertul Loredanei, la care biletele vor fi puse în vânzare de săptămâna viitoare. Va încerca să readucă și Holograf, pentru că anul trecut nu au fost. În martie, se va juca o piesă drăguță, în regia Dianei Lupescu - „Părinți teribili”, cu Magda Catone, Marius Bodochi, Silviu Biriș, realizat de Nottara în colaborare cu Teatrul de Comedie. De asemenea, este în tratative pentru a aduce baletul pe gheață din Moscova în două reprezentații, reușind astfel să reducă din costurile organizării și implicit din prețul biletelor.La vară, Festivalul „Mamaia Copiilor“ Și anul acesta, Festivalul „Mamaia Copiilor” va avea loc tot aici, între 6 și 12 iulie, așa cum zicea Adrian Păunescu, la „Tataia Ungureanu”. „I-am propus organizatorului Liviu Manolache să facem la începutul lunii septembrie, între 1 și 5 septembrie, și un festival de folclor, pentru că sunt mulți copii talentați și în acest domeniu”, a precizat Gheorghe Ungureanu. Între 6 și 9 aprilie, când este pre-văzută „Școala Altfel”, directorul își dorește să aducă un spectacol de circ. Dar despre toate acestea vă vom informa la momentul oportun.