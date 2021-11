Directorii școlilor nu sunt de acord să facă presiuni asupra personalului pentru a se vaccina

Nu același lucru se poate spune despre școlile din Grădina și Ghindărești, unde această rată de vaccinare este în jur de 20%.



La Școala gimnazială „S.A. Esenin” din Ghindărești, unde învață 185 elevi (cu tot cu grădiniță), din cei 21 angajați s-au vaccinat doar cinci persoane (23.81%).



„Dacă am fi fost anunțați din timp, poate colegii s-ar fi vaccinat”





Luni, dintr-o discuție cu prof. Adrian Țacu, directorul școlii din Ghindărești, aveam să aflăm că rata de infectare în localitate a scăzut sub 6 la 1.000 locuitori, așadar cursurile s-ar fi putut relua și în format fizic, dacă s-ar fi ținut cont și de un alt parametru decât cel strict legat de vaccinarea personalului. Este vorba de unul dintre scenariile anterioare vacanței forțate.





Întrebat, chiar dacă aberant, de ce este acest procent mic de vaccinare în rândul personalului de la școala din Ghindărești, directorul, cu reținere, ne-a răspuns: „Fiecare în parte își ia propriile decizii, acest aspect fiind lăsat la nivel individual. Eu m-am vaccinat, dar chiar și așa, mi s-a părut stranie condiționarea redeschiderii școlii. Mai ales că atunci când a început acea vacanță forțată nu ni s-a comunicat nimic în legătură cu condiția care va fi pusă pentru reluarea cursurilor. Dacă s-ar fi știut, poate o parte dintre colegi s-ar fi decis să se mai vaccineze. Pur și simplu ne-am trezit vineri cu o singură condiție pentru redeschiderea școlii. Pare să fie gândită numai protecția profesorilor în cazul acesta, nu și a elevilor, care vin la școală nevaccinați. În mod direct, nu am simțit o constrângere de a se vaccina personalul din învățământ, dar e posibil, la un moment dat, să se zică și despre lucrul acesta. Iar eu nu o privesc atât ca o condiționare, cât o protecție a angajaților din sistem de a nu se îmbolnăvi. Cu siguranță, eu nu voi face presiuni, pentru că mi se pare a fi peste atribuțiile mele să fac acest lucru. Cel mult, voi încerca să-i îndrum, pentru că decizia le aparține în totalitate”.





Același răspuns l-am primit și din partea altor directori de unități școlare din mediul rural, atunci când au fost întrebați ce s-ar putea face pentru creșterea ratei de vaccinare.





Cât despre desfășurarea cursurilor în sistem online la școala din Ghindărești, același director ne-a mărturisit că nu este chiar așa o mare problemă, „pentru că, practic, am reluat activitatea online de anul trecut, pe o platformă foarte bună și cu tot ceea ce ne trebuie pentru desfășurarea cursurilor în mediul virtual. Elevii au predat tabletele la sfârșitul anului școlar trecut, iar acum le-am oferit spre utilizare înapoi, procentul de participare la cursuri fiind foarte bun. Am găsit o platformă foarte interesantă (edupage) și ieftină – ne costă doar 300 lei pe an – și ne oferă foarte multe, inclusiv un site al școlii. Eu le-am spus colegilor și de la alte unități, dar văd că s-au orientat spre Adservio, care mie mi s-a părut scumpă: 1 euro per elevi/lună. Și cu toate că ne putem desfășura activitatea online în cele mai bune condiții, cu siguranță colegii și-ar fi dorit să fie față-n față cu elevii lor”.



Care a fost argumentul pentru fixarea pragului de 60% personal vaccinat





Invitat duminică seară într-o emisiune la Digi24, ministrul interimar al Educației a anunțat și că, de ieri, echipe ale Corpului de Control din minister vor merge în şcoli pentru a verifica raportarea ratei de vaccinare.





„Am avut de ales între varianta de a nu deschide nicio grădiniță și nicio școală multe săptămâni de acum încolo - aceasta a fost ipoteza de la care s-a plecat, să rămână toate în online. Pe de altă parte, cealaltă variantă, să le deschizi pe toate cu prezență fizică, ar fi însemnat că negăm pandemia. Trebuia să ai un criteriu de departajare.





Este o variantă de compromis, este un criteriu cu foarte multe neajunsuri, dar care asigură un mediu mai sigur pentru elevi și profesori. Este un criteriu care protejează mai mult profesorii pentru că, dincolo de această efervescență exagerată, totuși medicii spun că cei vaccinați contractează și transmit mai puțin virusul. Deci sunt mai protejați profesorii, e un aspect foarte important. (...) S-a plecat de la 70% - pragul stabilit de Organizația Mondială a Sănătății pentru asigurarea unei imunități de grup. 70% ar fi trebuit să ia în considerare și persoanele trecute prin boală. Având în vedere că este foarte dificil să monitorizezi persoanele trecute prin boală și ținând cont de acest lucru, am coborât plafonul de la 70% la 60%, de comun acord cu autoritățile sanitare, înțelegând că este o măsură tranzitorie spre 70% rată de vaccinare”, a explicat el.



Trebuie precizat că a apărut în discuție posibilitatea revenirii în format fizic la școală și în cazul în care rata de vaccinare a profesorilor este mai mică de 60%, dar în localitatea unde se află unitatea școlară rata de infectare să fie de maxim 3 la 1.000 locuitori.





Marea majoritate a școlilor din localități precum Lumina, Istria, Hârșova, Dumbrăveni, Cuza Vodă, Ciocârlia, Târgușor, Ovidiu, Chirnogeni, Oltina, Agigea, Bărăganu, Mihail Kogălniceanu, Băneasa, Dobromir, Hârșova, Albești, au procente de vaccinare de peste 50% și cel mai probabil până săptămâna viitoare vor reuși să atingă pragul impus de 60%.