Directorii şcolilor constănţene, "urechiaţi" de primarul Decebal Făgădău

Directorii școlilor constănțene, "urechiați" de primarul Decebal Făgădău

La finalul ședinței de Consiliu Local Municipal de ieri, primarul interimar Decebal Făgădău a atras atenția directorilor unităților de învățământ constănțene, dar și inspectorilor școlari, să gospodărească cu mai multă atenție fondurile pe care le au la dispoziție. Și în sprijinul aces-tei afirmații a dat exemplul unei grădinițe care a cheltuit 7.000 lei pentru o pictură murală, în timp ce alte unități se „zbat” să-și achite datoriile!„Întrucât educația este un subiect extrem de important pentru orice oraș care își dorește să fie puternic, astăzi (ieri - n.r.) am făcut două gesturi de normalitate. Pe lângă o reechilibrare a bugetelor unităților școlare, în cadrul finanțării de bază am supli-mentat și cu suma de 1.200.000 lei, pentru a putea ajuta școlile să treacă peste sezonul rece. Mi-aș dori ca aceste sume să fie suficiente.Știți foarte bine punctul meu de vedere legat de contribuția municipiului la bugetul național versus alocarea pe care autoritatea centrală o face unităților școlare. Dacă în mod evident există o discrepanță între contribuția noastră din impozitul pe venitul global care se cifrează la aproximativ 22 milioane de lei, pe de-o parte, și alocarea către instituțiile școlare conform unui principiu pe care îl dezaprob, costul standard per elev, astfel încât școlile noastre au primit 14,3 milioane de lei, pentru a ajuta conducerile unităților școlare am făcut această reechilibrare încât per total 2015-2016 am alocat suplimentar până în acest moment 1 milion lei în luna septembrie și 1,2 milioane lei în ședința de astăzi.Sper că atât unitățile de învățământ, inspectoratul școlar, cât și parlamentarii să îndrepte acest principiu cantitativ și să-l înlocuiască cu un principiu calitativ”, a mai decla-rat același edil.