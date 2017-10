Directorii şcolilor constănţene sunt aşteptaţi la curs

6

nu pleca!

Pentru ce te slugaresc? Ca sa pleci, cu Ponta? Cu mine ce faci? Ai promis ca ma titularizezi, ca imi faci si dregi si tu cedezi la indemnul proastelor de frustrate! Iti interzic! Nu pleci, auzi? La cat mi-am calcat pe inima, cat am muncit pe la mine si pe la tine, stii tu de ce si cu cine...desi am muncit in zadar, nimic nu s-a prins...incurajari eterne, laude si osanale pentru familie si partid... Sa fi facut totul degeaba? Sa nu ma prind si eu pe aici, la 28? De ce, de ce o soarta asa crunta? Am eu fata de slugoaica?! Spune-mi! De ce?