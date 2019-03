Directorii s-au plâns ministrului Culturii „Autocarele nu mai intră în Piața Ovidiu și pierdem turiști“

Ministrul Culturii, Valer Daniel Breaz, a fost prezent, ieri, la Constanța, unde s-a întâlnit cu președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Marius Horia Țuțuianu și directorii instituțiilor de cultură, pentru a discuta despre viața culturală constănțeană și pentru a găsi soluții la problemele cu care se confruntă.







Președintele CJC, Marius Horia Țuțuianu a declarat că, la acest moment, are aprobate cinci proiecte pe fonduri europene care vizează cultura. Totodată, el a adus în discuție situația Teatrului de Copii și Tineret „Căluțul de Mare”, care își desfășoară activitatea într-un spațiu neadecvat, motiv pentru care s-a solicitat construirea unuia nou și cu un număr de locuri mai mare.

La întâlnire a fost prezentă și Daniela Vlădescu, directorul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, care a precizat că, în prezent, au 134 de salariați, împărțiți pe trei instituții: operă, balet și filarmonică. Aici, cele mai mari probleme se referă la lipsa personalului, motiv pentru care s-a apelat la colaboratori externi cu care se lucrează la montarea pieselor. Apoi, clădirea teatrului are nevoie de ample lucrări de reparații, întrucât, până acum a tot fost „spoită” de către angajați, cu banii lor, pentru că nimeni nu s-a arătat interesat să-i ajute. „Noi nu putem funcționa fără colaboratori. Legat de clădire, la început am crezut că aparține Consiliului Județean, dar ulterior am aflat că, de fapt, aceasta se află în subordinea primăriei, iar în aceste condiții Ministerul Culturii nu ne poate ajuta. Problema este că noi funcționăm pentru toată zona Dobrogei, avem 140-160 de spectacole pe an și ne deplasăm și peste hotare”, a subliniat managerul. Ca răspuns la problema TNOB, ministrul a spus că doar în cazul în care ar prelua clădirea ar putea investi în reabilitarea sa și i-ar putea sprijini. „La acest moment, noi nu putem investi în ceva ce nu este al nostru”, a precizat el.







La rândul său, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor, Gheorghe Ungureanu a spus că instituția este nevoită să se autofinanțeze. Singura lui rugăminte a făcut referire la faptul că vrea să plătească impozit numai pe spațiile închiriate, nu pe toată clădirea, dar pentru acest lucru este nevoie de un proiect de hotărâre de Guvern sau să se modifice legislația, astfel încât autoritățile locale să îi poată sprijini.







Pe parcursul discuției au fost aduse în discuție și proiectele ce vizează extinderea Muzeului de Artă, reabilitarea și modernizarea Teatrului de Vară din Mamaia sau extinderea Delfinariului. Pentru acestea, Țuțuianu a cerut sprijin, iar ministrul Breaz a spus că va face tot ce poate pentru urgentarea avizelor, mai ales că anul acesta Ministerul Culturii are o creștere bugetară de circa 30%.







Materialul arheologic găsit zace în depozite







Directorul Muzeului Național de Istorie și Arheologie Constanța (MINAC), Sorin Colesniuc a declarat că lipsa de personal specializat îi omoară, instituția având numai 15 arheologi în tot județul. „Trebuie găsită, neapărat, o soluție, pentru că foarte mult material arheologic găsit zace în depozite, pentru că oamenii sunt puțini nu au timp să îl valorifice. La ora actuală, avem peste 400.000 de bunuri culturale și 26 de oameni sunt blocați pe inventariere. De asemenea, sunt foarte multe cercetări arheologice în derulare. Spre exemplu, în piața Ovidiu, avem doi arheologi blocați de un an și jumătate. În plus, noi avem în jur de 200-300 de cercetări arheologice preventive în fiecare an. O altă problemă este accesul în piața Ovidiu. De ceva vreme, autocarele nu mai pot intra în zonă și noi pierdem foarte mulți turiști, pentru că sunt persoane în vârstă care vor să viziteze muzeul și nu pot merge foarte mult pe jos. Legat de patrimoniu, ne trebuie un spațiu pentru a-l putea reloca pe timpul reabilitării clădirii”, a adăugat Colesniuc.







Noul director al Teatrului de Stat Constanța, Erwin Șimșensohn își dorește o lege a teatrelor și vrea ca festivalurile din orașele mici să fie și ele sprijinite, pentru a reuși să crească. „Aici fac referire la Festivalul Miturile Cetății. Merităm să fim sprijiniți, mai ales că avem aici un festival de tradiție, pe care eu mi-am luat responsabilitatea de a-l organiza anul acesta și aș dori foarte mult ca acesta să capete amploare și să aibă anvergura unui festival național”, subliniat el.







Referitor la Teatrul de vară din Mamaia, ministrul Breaz a spus că în funcție de complexitatea lucrărilor, vor vedea când va putea fi gata. „Poate va dura un an, doi, trei, vom vedea după ce se va întocmi studiul de fezabilitate”, a încheiat el.