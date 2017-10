Directorii de şcoli, scoşi la tablă de politicieni, părinţi şi elevi. Cine are ultimul cuvânt?

Directorii de școli, scoși la tablă de politicieni, părinți și elevi. Cine are ultimul cuvânt?

Până de curând, concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct a fost cea mai intens dezbătută temă, o serie de actuali directori sperând într-o amânare a acestui demers, pe motive relativ diverse, ce țin de perioada scurtă pusă la dispoziție sau de cerințele metodologiei.Odată cu răspunsul ferm al ministrului Educației, Mircea Dumitru, care a anun-țat că nu se va face rabat de la calendarul stabilit, lucrurile și-au reintrat… în normal.Ieri, a fost termenul limită la care autoritățile locale au avut posibilitatea să transmită Inspectoratului Școlar Județean Constanța propunerile pentru reprezentanții comisiilor de concurs în care se apreciază scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute.Reamintim că, după proba scrisă programată pe 12 octombrie, o comisie va examina oral candidații, începând cu 17 octombrie. Aceasta este formată dintr-un coordonator (un reprezentant al inspectoratului școlar), dar și patru membri propuși de consiliul de adminis-trație al unității de învățământ pentru care se organizează concurs: două cadre didactice titulare care au cel puțin gradul didactic II, de regulă membre ale corpului național de experți în management educațional, și doi reprezentanți ai autorităților publice locale care au cel puțin același nivel de studii cu al candidaților, în funcție de modul de finanțare a unității.„Noi am cerut amânarea concursului cu două săptămâni“Contactat în legătură cu presiunile făcute de sindicat pentru amânarea concursului, prof. Mitică Iosif, lider SLSIP, a adus lămuriri: „De la 1 ianuarie 2013 nu mai exista nici un director numit prin concurs în această țară, întrucât ultimele asemenea concursuri au fost organizate în anul 2008. Din dorința noastră de a scoate învățământul din această stare de provizorat, iar pe de altă parte pentru a aduce în fruntea unităților de învățământ cadre care doresc funcția, dar care demonstrează că sunt și bine pregătite - așa încât să se simtă puternice și nu vulnerabile -, am purtat discuții la minister la sfârșitul lunii august. La vremea respectivă, am încheiat o minută care prevedea ca între momentul în care va fi publicată metodologia în Monitor Oficial și momentul în care se organizează concursul să se scurgă 45 de zile. În mod surprinzător, termenul a fost redus la 30 de zile, ceea ce încurcă puțin situația celor care doresc să se prezinte la concurs. Nu ne dorim să avem un concurs cu o rată mare de eșec și care nu este spre binele imaginii sistemului de învățământ”, a comentat sindicalistul constănțean.În ceea ce privește modul de constituire a comisiilor din școli, același interlocutor afirma că aici intervin speculațiile și îndoiala. „Deși se dorește eliminarea factorului politic, știm prea bine că din comisie fac parte doi reprezentanți ai factorului administrativ care, vrând-nevrând, sunt reprezentanți ai unei opțiuni politice. Pe de altă parte, vor mai fi reprezentanți ai părinților, chiar și reprezentanți ai elevilor. Îndoiala mea cel puțin vine în legătură cu capacitatea acestor oameni de a cunoaște realitățile sistemului de educație, legislația specifică. Nu știu în ce măsură vor fi pregătiți să adreseze întrebări celor care se vor prezenta și să judece valoarea răspunsurilor”, a conchis prof. Iosif.În această idee, am luat legătura cu primari din județ pentru a vedea cum au fost desemnați membrii comisiilor. La Crucea, primarul Gheorghe Frigioi afirma că propunerile au fost supuse votului în ședință de consiliu local. La fel s-a întâmplat și la Hârșova, unde la Liceul Tehnologic „Carsium” vor face parte Tudorel Nădrag și Emil Paraschiv, iar la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” - Ionel Dia și Tudor Mihai. Cum Tudorel Nădrag este chiar fostul primar al Hârșovei, am dorit să aflăm care sunt așteptările de la viitorul director: „Fiind membru al unei comisii, vom stabili împreună cu ceilalți. Nu pot să vorbesc eu în calitate de membru. Sunt chestiuni pur teoretice și înțelegi ce am vrut să spun”, după care s-a întrerupt convorbirea.Și pentru că vor exista cu certitudine unități de învățământ care nu vor avea candidați, în special în mediul rural, am întrebat conducerea ISJ Constanța ce se va întâmpla în aceste cazuri.„Pentru posturile rămase neocupate, fie din lipsă de candidați, fie prin nepromovarea concursului de către candidați, conform metodologiei, vor fi numite cadre didactice cu detașare în interesul învățământului, prin decizie a inspectorului școlar general, la propunerea consiliului profesoral din școala respectivă, până la organizarea unui nou concurs”, a declarat pentru „Cuget Liber”, prof. Alina Diana Codreanu, inspector general adjunct.S-ar putea să fie varianta cea mai… căutată, în unele zone ale județului. Cert este că la finele acestei săptămâni se încheie perioada prevăzută pentru depunerea candidaturilor.