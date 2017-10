Directorii de şcoli consideră întoarcerea la catedră o măsură excesivă

Directorii de școli consideră întoarcerea la catedră o măsură excesivă

Ieri, la sediul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a avut loc întâlnirea ministrului Daniel Petru Funeriu cu liderii sindicali, pe marginea aplicării Ordonanței 114, prin care sunt reduse 15.000 de posturi din preuniversitar. La finalul discuțiilor, am aflat că s-au conturat patru propuneri de măsuri, în principal de ordin administrativ. „Prima ar fi să renunțăm la degre-varea de ore la clasă pentru directorii de școală și directorii adjuncți. Această măsură ar acoperi circa 2.200 de norme. A doua propunere ar fi renunțarea la reducerea normei didactice de la 18 la 16 ore pentru profesorii și învățătorii de gradul I cu peste 25 de ani vechime. Vorbim despre 480.000 de cadre didactice pentru care s-ar face o economie de 8.000 de norme. O altă propunere ar fi creșterea numărului maxim de elevi pentru care o școală poate primi personalitate juridică. Este o măsură strict administrativă cu care salvăm 1.000 de norme. De asemenea, ne-am gândit că încă o soluție ar fi ca în momentul în care se calculează cifrele de școlarizare pentru anul 2010 - 2011 să organizăm clasele din mediul urban la efectivele maxime de elevi admise prin lege. Toate acestea sunt doar propuneri de măsuri, iar până la 1 septembrie vom avea timp suficient să analizăm impactul lor”, a precizat, după discuția cu sindicatele, minis-trul Educației, Daniel Funeriu. „În nicio țară din Uniunea Europeană directorii nu au ore!” Cum era de așteptat, având în vedere volumul de muncă la care trebuie să facă zilnic față, directorii de instituții de învățământ cu care am stat de vorbă au fost de-a dreptul furioși la auzul propunerii de renunțare la degrevare. „Nu este totuși o soluție foarte bună. Avem o groază de responsabilități pe care nu le putem amâna. În nicio țară din Uniunea Europeană, dacă tot vrem să facem parte din ea, directorii nu predau ore, chiar dacă înainte au fost profesori la clasă”, a declarat prof. Anamaria Ciubotariu, directorul Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu”. „Din punctul de vedere al timpului alocat pregătirii orelor de clasă, nu mai spunem și prezenței la catedră, plus timpul aferent actelor manageriale ce trebuie puse la punct, acesta depășește cu mult o săptămână de lucru. Nimeni nu va putea face aceste două lucruri bine!”, opi-nează prof. Alina Diana Codreanu, directorul Liceului Teoretic „George Călinescu”. Prof. Ana Mihu, directorul Școlii nr. 29 „Mihai Viteazul”, afirma că această măsură ar fi posibilă doar în eventualitatea angajării unui economist și a unui alt cadru didactic special pentru rezolvarea celorlalte probleme manageriale. „Muncesc opt ore și nu-mi ajunge timpul să duc la bun sfârșit totul. Dacă nu se va umbla la curriculum degeaba se caută soluții. În zadar vor să scoată cadre didactice de la catedră pe motiv de necalificați sau pensionari, că aceștia trebuie înlocuiți cu alți profesori”. Despre același lucru a subliniat și fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, și anume faptul că suplinitorii din învățământ pot fi dați afară, însă orele lor trebuie să fie efectuate în continuare. „Ca să dăm afară trebuie să avem cu ce să înlocuim... și nu avem cu cine”. Și a mai a precizat că aceste reduceri de personal nu erau necesare, având în vedere că și în 2009 au fost dați afară 20.000 de oameni tocmai pentru reducerile bugetare. Sindicaliștii, în schimb, și-au declarat „deschiderea“ Astăzi urmează să aibă loc o teleconferință la care vor participa reprezentanții Ministerului și cei ai Inspectoratelor Școlare Județene, săptămâna viitoare, pe 12 ianuarie, fiind programată o nouă discuție cu sindicatele. Cât privește poziția celor pre-zenți ieri la întâlnire, respectiv reprezentanții Federației Educației Naționale, Federației „Spiru Haret” și Federației „Alma Mater”, aceștia au ținut să menționeze că nu sunt de acord cu reducerile de personal, însă au promis că vor colabora la discuțiile pe această temă. „Ordonanța 114 nu are niciun fel de fundamentare și nu este de natură să îmbunătățească actul instructiv-educativ, ci a fost elaborată numai din rațiuni economice. Pentru a avea o adevărată reformă ar fi trebuit ca reducerile de personal să vină după modificarea programei școlare, a planurilor cadru și stabilirea cifrei de școlarizare. Nu vom susține reducerile de personal, mai ales după ce anul trecut au rămas fără locuri de muncă peste 19.000 de angajați din învățământ”, a precizat liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Aurel Cornea.