Directorii dau proba rezistenţei la stres. Concurenţă acerbă între candidaţi, pronosticuri, calcule la sutime

Raspuns D.lui Marcu

Va rog frumos nu ma nominalizati intr-un astfel de context. Eu si doamna profesor Gina Tone am abordat acest concurs ca si colegi. Nimeni nu a faultat pe nimeni. Si eu si doamna profesor am fost corecti unul fata de altul si vreau ca acest lucru sa ramana asa. Scoala 16 este un etalon pentru spiritul de colegialitate care merge mana in mana cu competitia. Urez succes doamnei profesor si daca m-am luptat mereu impotriva gastilor nu o sa accept acum o gasca pro-moi! Afirmatii defaimatoare poate face oricine la adresa oricui sub acoperirea anonimatului. Daca redactia vrea confirmarea ca eu am postat poate oricand sa ma contacteze. Succes Dna Prof. Gina Tone.