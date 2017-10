Directori noi în învăţământul constănţean. Numiri-surpriză în şcoli de prestigiu!

Directori noi în învățământul constănțean. Numiri-surpriză în școli de prestigiu!

Cu toate că de săptămâna trecută au trecut prin consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, noile numiri de directori ai unităților constănțene de învățământ rămân cel mai bine păstrat secret.După cum se știe, în fiecare vară, directorii unităților de învățământ constănțene trec printr-un „filtru” al evaluării, în urma căruia se aleg cu un calificativ ce le permite să-și păstreze sau să-și piardă funcția. Nu neapărat că acesta ar fi singurul motiv al schimbării…Procedurile prevăd ca directorii să se autoevalueze, după care o comisie din cadrul ISJ stabilește dacă s-au întrunit indicatorii de performanță. Pentru a obține calificativul „foarte bine“, directorii trebuie să cumuleze între 86 și 100 de puncte, iar dacă primesc „nesatisfăcător“, își pot pierde funcția de conducere. Fiecare dosar a fost analizat de consiliul de admi-nistrație al ISJ Constanța, care a decis în consecință.Până ce vom afla oficial, așa cum ni s-a promis, lista celor care încep anul școlar 2016-2017 în fotoliu de director sau director adjunct, pe surse, ni s-a confirmat că cel mai comentat nume la articolele din secțiunea Educație a ziarului „Cuget Liber” nu va mai fi prof. Mihaela Stan, întrucât și-a pierdut calitatea de manager al Școlii Gimnaziale nr. 28 „Dan Barbilian”.Detașată în interesul învățământului pe funcția de director al Școlii nr. 28 este prof. Cristina Maria Niculae, fost director al Școlii nr. 6 „Nicolae Titulescu”. Și pentru că deja scandalul iscat la această unitate de învățământ nu mai este demult un secret, am întrebat-o pe prof. Niculae cum crede că va reuși să fie un bun manager.„Niciun director nu are o misiune ușoară în condițiile actuale, în care se știe foarte bine că problema subfinan-țării unităților de învățământ creează destule dificultăți. La aceasta se adaugă alte probleme, precum scăderea demografică și implicit a populației școlare, cu consecința unor restrângeri la nivelul personalului. Dar trebuie să ne și asumăm respon-sabilități. Nu putem să dăm vina pe unul și pe altul fără să facem și noi ceva ca să mișcăm lucrurile, în interesul copiilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Cristina Maria Niculae.În ceea ce privește conducerea Școlii nr. 6, odată cu transformarea sa în structură a Școlii Gimnaziale nr. 5 „Nicolae Iorga”, unde a rămas director prof. Mihail Alexandru Moldo-veanu, aceasta nu va mai avea ma-nagement și contabilitate proprii.„Aceleași formațiuni de studii și aceleași cadre didactice își vor continua activitatea potrivit proiectului de încadrare înaintat către ISJ în ianuarie-februarie. Nimeni nu este în pericol și tocmai de aceea am fost foarte supărată că s-a creat acea neînțelegere cu o altă școală. Cu alte cuvinte, se continuă activitatea la catedră, iar copiii își mențin sălile de curs în care au învățat și până acum”, a mai adăugat prof. Niculae.Și la Școala nr. 30 s-a schimbat conducerea Un alt director constănțean care va părăsi fotoliul, dar și sistemul este prof. Aneta Dragnea, de la mult râvnita Școală constănțeană nr. 30 „Gheorghe Țițeica”. Pensionată încă de acum doi ani, prof. Dragnea a declarat, pentru „Cuget Liber”, că se va retrage de la catedră, în locul ei fiind numit prof. Sorin Cernăianu, titular al catedrei de educație fizică a acestei unități, dar care a deținut funcția de manager al Liceului Teoretic Murfatlar. S-ar părea că director al liceului din Murfatlar a fost numită prof. Nicoleta Ciobanu, de la catedra de matematică.Așteptăm confirmarea oficială din partea Inspectoratului Școlar Județean Constanța, pentru a nu le oferi chiar „Cuget Liber”… „foștilor” vestea că, începând de la 1 septembrie, revin alături de colegi în cancelarie.