Directoarea Şcolii nr. 23 răspunde acuzaţiilor de şantaj

Directoarea Școlii nr. 23 răspunde acuzațiilor de șantaj

Continuă ecourile la campania pe care „Cuget Liber“ a demarat-o având ca subiect banii pe care părinții sunt obligați să-i pompeze în unitățile școlare constănțene ca urmare a impotenței statului român de a oferi învățământ gratuit.Faptul că părinții își asumă, chiar și sub protecția anonimatului, să exemplifice fapte trăite în școlile unde învață copiii lor ne obligă să luăm atitudine. Ieri, un cititor a semnalat următoarele: „La Școala 23, directoarea are tupeul să șantajeze părinții care au făcut investiții în sălile de curs, spunându-le că, dacă nu le continuă investițiile, le ia clasele și le dă altora, după ce s-au băgat bani în ele. Șantajează ca să creeze artificial investițiile. Oficial se spune alta, în școli e altceva. Școlile nu au același grad de utilitate și confort. Se minte mult și cu tupeu”.Ne-am deplasat la Școala Gimnazială nr. 23 „Constantin Brâncoveanu”, unde am stat de vorbă cu prof. Ioana Matei, directorul în cauză.În primă fază, am dorit să aflăm cât de important este fondul școlii în unitatea pe care o conduce: „Nu există în Școala «Constantin Brâncoveanu», cel puțin de când sunt eu director, fondul școlii sau fondul clasei. Dar pot să spun altceva. Avem asociație a părinților cu personalitate juridică, Asociația «Con-stantin Brâncoveanu», care ne sprijină. Spre exemplu, ei au contract cu paza, pentru care le mulțumesc și prin intermediul dvs. și în fiecare zi. Paza este plătită prin contract făcut de ei, dar nu cunosc nimic altceva. Fondurile pe care le dau ei nu circulă decât prin asociația de părinți”.Întrebată direct dacă cele afirmate de cititor se susțin, prof. Matei a afirmat: „În școala noastră, pentru clasa pregătitoare, noi am primit băncuțe de la Ministerul Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean, iar zugrăvitul și schimbat parchet, cu bani de la primărie. Pentru îmbunătățirile pe care le-au făcut părinții prin asociație în clase, le mulțumesc, dar nu le-a cerut nimeni. Sunt curioasă chiar ce părinte și-a permis să facă asemenea afirmații, pentru că nu există așa ceva. Eu nu am apelat la niciun părinte din școala asta de când sunt director să facă ceva. De ce? Pentru că este asociația de părinți și dacă s-au organizat ei prin învățător sau profesor, n-am nimic de comentat decât să le mulțumesc. Și sunt convinsă că nici profesorii din școală nu au cerut să le îmbunătățească mediul. Am amenajat trei clase pregătitoare și două de clasa I cu bani de la administrația locală. Am înțeles de la doamnele învățătoare că părinții au pus niște dulăpioare. Prelucrez tot ce-mi dă Inspectoratul și sunt un om responsabil pentru tot ce se întâmplă în școală. Am prelucrat în consiliile profesorale să nu se facă nicio achiziție de material didactic în plus. Și până la urmă trebuie să recunosc că nici nu suntem o școală de fițe, ci una de cartier. Menționez lucrul acesta pentru că pe noi ne bucură când vedem că părinții ne aleg pe noi. Avem efective de 28 și 29 de copii în clasele pregătitoare, pentru că nu există vorbă de pretenție”.Iar pentru a ne confirma spusele sale, directoarea Matei i-a solicitat administratorului Cornelia Pușcașu să ne declare din ce fonduri s-au făcut reparațiile: „De când sunt eu în această școală, am beneficiat de sprijinul administrației locale, chiar anul acesta am reușit să schimbăm caloriferele”.v v vAșteptăm în continuare comentariile cu privire la cazuri petrecute în școlile în care învață copiii dvs.