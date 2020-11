Din „tainele” lecțiilor online. „Este neplăcut să vorbeşti cu un elev care stă în pat sau se joacă”

Totuşi, inspectorul şcolar general adjunct, prof. Anca Dragomir, a solicitat directorilor de şcoli să găsească variante pentru a-i convinge pe elevi şi pe părinţi că ar trebui să participe vizual la lecţii. „Este neplăcut să vorbeşti cu un elev care stă în pat sau se joacă. Construiţi proceduri puternice, completaţi acorduri cu părinţii, pentru că este important să existe prezenţă vizuală”, a transmis inspectorul şcolar general adjunct. Aceasta a mai recomandat profesorilor ca majoritatea lecţiilor să se desfăşoare sincron, cu elevii. „Ştiu că unii faceţi materiale senzaţionale, pe care le puneţi pe platformă, dar este mult mai important ca lecţia să fie cu elevii”, a spus prof. Anca Dragomir.



„Orele în sistem online nu înseamnă vacanţă!”





La rândul său, consilierul şcolar Elena Stambuli, de la Şcoala nr. 8 Constanţa face apel la înţelegerea părinţilor să îi determine pe copii să intre la lecţiile online cu cameră şi să fie atenţi ce se petrece la oră. „Am observat că foarte mulţi elevi refuză să deschidă camera atunci când încep orele. Motivele sunt de tot felul: nu am cameră (aici, e de înţeles situaţia), nu am chef, nu merge camera, nu mă lasă părinţii, etc. Însă, ne întrebăm: este corect şi de bun simţ ca profesorul să participe la oră având camera deschisă, iar unii elevi nu? Nu, nu este corect şi nici de bun simţ. În primul rând, este lipsă de respect. Orele în sistem online nu înseamnă vacanţă. Este ca şi cum am fi în clasă, doar că ne privim unii pe ceilalţi prin intermediul unui ecran. În timpul orelor fizice, nu stăm întinşi, nu mâncăm, nu desfăşurăm alte activităţi! Ne vedem puşi într-o situaţie delicată: elevul este prezent, dar nu îl vedem! Putem desfăşura activitatea normal? Mă pot eu, ca profesor, asigura că elevul a înţeles? Ştiu dacă vrea sau nu să răspundă, având în vedere că nu văd dacă a ridicat mâna? Nu!”, explică psihologul şcolar.





Acesta le cere părinţilor să discute cu propriii copii şi să le explice că este necesar şi frumos să participe la orele online având camera pornită. „În felul acesta, nu vor considera şcoala online o permanentă vacanţă şi vor înţelege că este firesc să respectăm un program zilnic!”, mai subliniază consilierul Elena Stambuli.





În cadrul şedinţei online, cu directorii de unităţi de învăţământ, inspectorul şcolar general, profesor Sorin Mihai, a transmis cadrelor didactice o recomandare ca să nu pună absenţă la lecţiile online elevilor care nu sunt conectaţi video, cu camera web. „Deşi este important contactul online, nu se justifică absenţa. Recomand să se ţină legătura cu părinţii şi să se găsească soluţii”, a precizat şeful IŞJ Constanţa.