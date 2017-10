Din scandal în scandal. Semne de întrebare la alegerea noului lider al elevilor constănţeni

Din scandal în scandal. Semne de întrebare la alegerea noului lider al elevilor constănțeni

După demisia intempestivă a elevului mircist Teodor Stefanopol din funcția de președinte al Consiliului Județean al Elevilor Constanța, ieri, am asistat, la Palatul Copiilor, la cea de-a doua rundă de alegeri, monitorizată de președintele Consiliului Regional al Elevilor - Alexandru Drăghici.În urmă cu două săptămâni, la o altă rundă de alegeri la Constanța, unde a fost prezent Horia Oniță, președintele Consiliului Național al Elevilor din România, se vorbea de un puci care a zădărnicit procesul de votare, nefiind întrunit cvorumul de jumătate plus unu, respectiv 75 de elevi constănțeni.„Nicăieri în România nu se întâmplă așa!“Revenind la alegerile de ieri, care păreau să se fi desfășurat în condiții… legale, la finalul rundei de alegeri, singurul candidat pentru funcția de președinte, în persoana elevei Miruna Apetroaei, clasa a X-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, a fost votat cu 27 de voturi „pentru” și alte trei „împotrivă”.Deși am plecat de la Palatul Copiilor cu intenția de a populariza proiectele noului președinte al elevilor constănțeni, care s-a arătat foarte bine intenționat, am primit un telefon din partea președintelui „național” Horia Oniță, care a insistat să nu o declarăm public câștigătoare pe eleva Apetroaei.„Lăsând la o parte faptul că termenul de depunere a dosarului de candidatură era de 17 aprilie, ora 0,00, iar Miruna l-a depus pe 18 aprilie, nu înțeleg de ce acum două săptămâni s-a declarat cvorum neîndeplinit cu toate că au fost tot vreo 30 de elevi, iar astăzi (luni, 20 aprilie - n.r.) același număr de persoane prezente a fost declarat legal? Atâta timp cât problema cvorumului nu este rezolvată, nu poate fi declarată validă alegerea Mirunei Apetroaei. Ba se aplică regulamentul intern care spune că președintele poate fi ales cu prezența a cel puțin 30 de liceeni și 45 de elevi de gimnaziu, ba se aplică regulamentul național, care nu prevede votul elevilor de gimnaziu. Sunt președinte din luna februarie, dar în structura națională activez de doi ani și nu am mai întâlnit până acum o situație ca aceasta de la Constanța”, a mai adăugat Horia Oniță.Întrebat cine este vinovat pentru această tergiversare a alegerilor de la Constanța și dacă nu cumva imixtiunea Asociației Elevilor din Constanța, organizație cu personalitate juridică, aduce prejudicii bunei desfășurări a activității Consiliului Elevilor, Horia Oniță s-a dezis de orice partizanat, reafirmând că trebuie respectat regulamentul pe care l-au votat tot elevii constănțeni și nimeni altcineva nu i-a influențat în luarea deciziilor.Cel mai probabil, astăzi vom afla dacă și la Constanța există un președinte al Consiliului Elevilor, fie și până în luna noiembrie 2015, sau vom asista la un nou bâlci peste două săptămâni.S-a ales praful de proiectul „Mai smart decât telefonul“La momentul demisiei lui Teodor Stefanopol, prin luna februarie, s-au făcut multe speculații și de aceea, ieri, fiind prezent la alegeri, l-am întrebat pe fostul președinte de ce a renunțat, mai ales că „bătuse palma” cu Primăria municipiului Constanța pentru un proiect foarte ambițios, în valoare de 1 milion de euro, intitulat „Mai smart decât telefonul”.„Au existat divergențe de opinii la vârful Consiliului Elevilor și am considerat că este mai bine să mă retrag. Cât despre proiectul cu Primăria, noi ne-am implicat foarte serios și pentru aceasta doresc să mulțumesc Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, pentru sprijinul oferit în scrierea celor 28 de proiecte. Din păcate, Primăria transfera responsabilitatea de gestionare a banilor către Inspectoratul Școlar Județean Constanța și anumite asociații de părinți, ceea ce era ilegal se pare”, a mai adău-gat mircistul.