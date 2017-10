Din remuşcare, copiii avortaţi sunt trecuţi în pomelnic

Din remușcare, copiii avortați sunt trecuți în pomelnic

Înaltpreasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a folosit ocazia oferită de sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul să atragă atenția asupra învățăturii Bisericii potrivit căreia avortul este un păcat. Potrivit Biroului de Presă al Arhiepiscopiei Tomisului, motivul pentru care Ierarhul a dorit să menționeze acest subiect este că, după cum a constatat, în ultima vreme se răspândește o practică a credincioșilor neconformă cu rânduiala Bisericii Ortodoxe, și anume trecerea pruncilor avortați cu premeditare pe pomelnicul de iertare a celor adormiți. Copii avortați sunt trecuți pe pomelnice sub forma unor eufemisme de genul „prunci nebotezați” sau „prunci morți înainte de vreme”. Potrivit rânduielii bisericești numai creștinii botezați pot fi pomeniți în cursul Sfintei Liturghii, pentru că numai aceștia fac parte din Biserică. Deși orice credincios este chemat să se roage pentru semenii săi, indiferent că aceștia sunt sau nu creștini, Sfânta Liturghie nu poate mijlocii decât pentru cei botezați. Sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul a oferit un bun prilej pentru a ridica această problemă. Mesajul a fost rostit în contextul în care Ierarhul Tomisului s-a referit la nașterea prin minune dumnezeiască a Sfântului Ioan Botezătorul, ca urmare a rugăciunilor părinților săi, preotul Zaharia și Elisabeta. Aceștia, deja în vârstă la nașterea fiului lor, nu au putut avea copii până atunci și s-au rugat constant pentru această binecuvântare, până când Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. „Cine are acest păcat al avorturilor se răscumpără cu căință, cu lacrimi neîncetate, oprind de la păcat persoane tinere care încă nu cunosc gravitatea acestor păcate. De aceea, să luăm aminte la ceea ce avem de făcut și Dumnezeu să vă lumineze să vă căiți în viața aceasta, că după pragul vieții acesteia nu mai este timp de căință”, a spus Ierarhul în îndemnul său de la sfârșitul predicii. Biserica Ortodoxă Română, alături de alte biserici creștine, consideră că din momentul concepției, embrionul este o ființă umană cu suflet și de aceea avortul este o formă de ucidere, care contravine poruncii a șasea – Să nu ucizi. Totodată, Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a precizat și care este starea spirituală a pruncilor avortați: „un prunc care se naște și este botezat este răscumpărat. Dar un prunc care nu este lăsat să se nască, ci este aruncat ca un rău, deși el are viață în el, este un prunc osândit la iad. El trăiește în întuneric până mor părinții și Dumnezeu după aceea îl răscumpără, dar părinții se duc în locul lui, că după pragul vieții acesteia nu mai este timp de căință”.