Din ce în ce mai mulţi şcolari abandonează şcoala. Asociaţia Elevilor a dat în judecată Ministerul Educaţiei

LIPSA DE PATRIOTISM

Cum va permiteti dragi copii sa cereti astfel de favoruri , sa mergeti la scoala fara sa platiti naveta , cand partidele si parlamerntarii au preocupari de interes national ca sa voteze pensii especiale , diurne ,salarii grase si alte avantaje , inclusiv autoturisme de lux si sa deconteze transporturile de tot felul facute cu ocazia plimbarilor in strainatate ? .Ce-ar fi ca AEC sa intrebe parintii elevilor afectati de costurile mari cu deplasarea la scoala sau care au abandonat scoala din acest motiv , cu cine au votat la alegerile din ultimii 20 de ani ? La ce trebuie copiilor saraci atata scoala . Banii stransi cu truda de pliticianisti trebuie sa fie folositi pentru triniterea la studii in strainatate , cu scopul de a se intoarce cu diplome cumparate si pentru a primi functii cat mai banoase .Ce fel de democratie vrem ? Ce vrea UE sa mai facem pentru a -i intra inn gratii ? Armata obligatorie nu mai este , invatamant gratuit nu mai este , asistenta medicala asisderea . Ce ar fi daca s-ar legifera obligatia ca deputatii alesi in totalitate datorita demagogiei lor si care nu fac nimic pentru cetateni , sa suporte cheltuielile de ransport a elevilor care fac naveta , din banii primiti degeaba in parlament .? Ce-ar fi daca banii dati partidelor de-a moaca , sa fie utilizati pentru elevii saraci , categorie din care au iesit de-a lunngul anilor mari intelectuali , savant , artisti , etc ? Daca , si daca ......