Din brambureală în brambureală. Cum le vor fi date elevilor temele pentru acasă

La întâlnirea cu presa avută ieri, ministrul Educației, Mircea Dumitru, a vorbit, printre altele, și despre mult discutatul ordin ce limitează timpul alocat temelor pentru acasă, de parcă s-ar putea cuantifica, în opinia părinților, din moment ce fiecare copil are propriul ritm de rezolvare a exercițiilor și de asimilare a cunoștințelor.Ordinul prevede ca timpul necesar unui elev pentru realizarea temelor pentru acasă să fie de cel mult două ore, însumând toate disciplinele, în așa fel încât media zilnică a pregătirii elevului, în clasă și în afara ei, să însumeze cinci-opt ore zilnic. Se prevede ca tema să fie stabilită diferențiat, în funcție de nivelul de pregătire al elevului: tema obligatorie, care are un nivel mediu de dificultate și este pentru toți elevii clasei; temă suplimentară, individuală și diferențiată, fără caracter permanent, pentru situații precum activități de recuperare și activități pentru dezvoltare, cum ar fi pregătirea pentru concursuri, dar și teme pentru acasă în scopul realizării unor lucrări ample de sinteză, cum ar fi referate sau proiecte. Acest tip de temă poate fi dat o dată pe semestru pentru fiecare disciplină în parte. La clasa pregătitoare nu se vor da teme pentru acasă.Evident că s-a ridicat și problema implementării acestei limitări a temelor și dacă vor exista sancțiuni pentru profesorii care nu o respectă, iar secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar Monica Anisie a precizat că este vorba despre o responsabilitate a profesorilor care trebuie să lucreze împreună cu părinții.„De ce să vorbim întotdeauna de sanc-țiune? De ce profesorii trebuie să se gândească «Trebuie să fac un lucru, că dacă nu voi fi sancționat»? Trebuie ca și noi, cadrele didactice, să fim responsabile și să participăm la actul educațional împreună cu părinții. Sunt părinți care au semnalat aceste abuzuri din partea pro-fesorilor care dau tema obligatorie, că și aici vorbim de temă pentru acasă și facem distincție între tema obligatorie, tema suplimentară, proiectul etc. Noi raționalizăm timpul pentru temele obligatorii. Copilului, dacă dorește să studieze mai mult, nu îi interzice nimeni acest lucru”, a precizat Anisie.Și pentru că tot au apărut părinții în discuție, de la Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, am aflat că nu au fost consultați absolut deloc pe această temă.„Un ministru poate să facă ce dorește, dar noi suntem parteneri educaționali, avem un parteneriat în care se stipulează că trebuie să fim consultați. În principiu, nu este un lucru rău ce dorește ministrul, dar îi imput faptul că nu ne-a consultat. Sau poate o fi vorbit cu fiecare părinte de la clasă…Revenind însă la idee, ea nu poate fi pusă în practică, pentru că nu corespund timpii de rezolvare pentru toți elevii. Unii pot rezolva într-o oră, alții poate au nevoie de timp dublu sau triplu. Nu va aduce nicio schimbare acest ordin, ba mai mult, să nu fie ca un bumerang pentru copiii noștri și profesorii să nu le mai dea teme pentru acasă. Dacă unui învățător poate îi este mai ușor să gestioneze o clasă, de la gimnaziu pare imposibil, cu șapte-opt profesori. Ordinul acesta trebuia să vină cu niște completări, cum ar fi respectarea numărului de elevi de la clase. Apoi o programă școlară adaptată cerințelor actuale, iar elevul să nu memoreze, ci să învețe organic, prin interacțiune cu profesorul. Și nu în cele din urmă, ar trebui impus programul școală după școală, iar aici autoritățile ar trebui să scoată banii pe care noi, părinții, îi virăm la bugetul de stat și să-i investească în viitorul acestor copii, plătind suplimentar trei-patru ore cât stă profesorul, iar copilul să vină acasă cu temele făcute și să se ocupe și de activități extrașcolare. Altfel, vom ajunge ca peste 20 de ani să nu aibă cine să ne plătească pensiile, pentru că toți vor pleca afară, în căutarea unui trai decent”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele federației.De aceeași opinie este și unul dintre părinții care au comentat la un recent articol: „Temele vin puhoi peste copii, bombardați de informații amestecate. Să vă dau un exemplu: la Istorie, se începe cu dacii și romanii, se merge în perioada feudală și apoi se întoarce iar la fenicieni și vechii greci. Păi ce să mai înțeleagă bietul copil. Fraților, faceți totul cum trebuie, luați-o cu începutul și ajungeți în zilele noastre. Am prieteni care s-au stabilit în Olanda, unde nu se dau teme până la clasa a VIII-a. Copiii vin de la școală și se duc la sport, fac activități cu părinții și văd că societatea lor o duce bine mersi, au cei mai buni ingineri, biologi, agricultori, transportatori navali, așa că se poate, dar ideea e că se vrea. La noi, cei care sunt în ministere fac afaceri, scot fiecare cărți și vor să le fie distribuite prin toate școlile din țară. Toți vor un singur lucru: BANI, și-atât”.