Din 5.090 candidați înscriși la Bacalaureat 2021, doar 837 provin din serii anterioare

Luni, 14 iunie, debutează sesiunea iunie-iulie a Bacalaureatului 2021, cu probele de competențe pentru candidații care se află în imposibilitatea de a le fi fost echivalate, cum este cazul absolvenților dinainte de 2003 sau celor care au făcut un an în străinătate și nu se încadrează în prevederile metodologiei de echivalare.Pentru această primă sesiune de bacalaureat, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a înregistrat un număr de 5.090 de candidați, din care doar 837 provin din seriile anterioare.Dacă anul trecut, din cei 6.092 de candidați înscriși la Bacalaureat, 1.469 proveneau din promoțiile anterioare, în 2021 numărul acestora a scăzut aproape la jumătate.Deși am fi fost tentați să o dăm pe seama pandemiei și a unei oarecare delăsări, am constatat că nici în anul 2019 nu s-au înghesuit absolvenți ai seriilor anterioare, din cei 5.067 candidaţi, doar 792 proveneau din seriile anterioare.Examenul de BAC va începe în perioada 14 – 16 iunie, când va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A, urmată de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B.În perioada 18 – 23 iunie 2021 se va desfășura proba constând în evaluarea competențelor digitale – proba D, iar între 23 și 25 iunie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C.Proba scrisă la Limba și literatura română (proba E.a) ) este programată pentru data de 28 iunie 2021, urmată de proba obligatorie (scrisă) a profilului – proba E.c), pe 29 iunie 2021.Pe 30 iunie este programată să se desfășoare proba (scrisă) la alegere a profilului și specializării – proba E.d), în timp ce, la data de 1 iulie 2021, va avea loc proba scrisă la limba și literatura maternă – proba E.b).Rezultatele vor fi afișate pe data de 5 iulie 2021, până în ora 12.00, astfel încât, în intervalul 12.00 – 18.00 să poată fi depuse contestațiile.