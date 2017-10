Dilemele învăţământului românesc. "Opţionalele nu trebuie folosite pentru completarea normei didactice!"

Dilemele învățământului românesc. "Opționalele nu trebuie folosite pentru completarea normei didactice!"

Fix cu o săptămână în urmă, ministrul Educației a dezvăluit „grandiosul” plan cadru pentru gimnaziu, emanat nu din propunerile multora dintre cei cărora le pasă, ci exact cum a concluzionat Mircea Miclea, ministru al Educației 2004-2005: „Așa e moda: facem dezbateri publice dându-ne cu părerea. Nu iese nimic, dar avem legitimitate. Nu trebuie modificată nici latina, nici româna, și ministerul spune: nu schimbăm nimic. De ce? «Poporul a zis, domnule!». Dobândești legitimitate ca să lași lucrurile neschimbate, dar nu de asta avem nevoie. E incompetent, înainte de orice, modul în care ministerul a tratat chestiunea”.Așadar, în loc să reducă numărul orelor obligatorii, au fost aduse în plus discipline despre care profesorii se întreabă cine le va preda.„Utilizarea calculatorului ca instrument curent de explorare“Ieri, Daniela Vișoianu, președinta Federației Coaliția pentru Educație, declara, pentru „Cuget Liber”, că asistăm de fapt la o redenumire a educației civice, care a fost „fărâmițată” în: Gândire critică și drepturile copilului, toleranță și educație interculturală, Educație juridică și cetățenie democratică, Educație economico-financiară și antreprenoriat. „Este bine, totuși, că ora de consiliere și dezvoltare personală a fost pusă o dată pe săptămână de la a V-a până la a VIII-a ceea ce înseamnă că și copiii ar avea un consilier care să-i însoțească, să lucreze cu ei și ar scăpa diriginta de o presiune a unei ore care nu este plătită”, afirma același interlocutor.„Noi considerăm că opționalele, alegerile între cele 26 și 34 de ore săptămânale, trebuie să fie ale părinților și elevilor, ale comunității, în funcție de resursele umane de calitate care au un angajament față de acea școală, față de comunitate. Spațiul școlar al opționalelor nu mai trebuie folosit pentru completarea normelor didactice ca o prelungire a orelor din trunchiul comun”, mai spunea Daniela Vișoianu.Adăugând că este îmbucurătoare introducerea Informaticii la toate nivelurile, dar că trebuie dublată și de o respecializare a cadrelor didactice. „Nu se mai poate preda ca acum 20 de ani. Presiunea tehnologică existentă acum impune ca ea să facă parte din toate materiile. Utilizarea calculatorului ar trebui să devină un instrument curent de explorare. Trebuie făcută formare cu profesorii de la toate materiile și folosit mai mult în toate disciplinele”.Zilele trecute, povestea că a vorbit cu câțiva elevi de gimnaziu care au avut de făcut niște referate. „I-am întrebat despre ce și au dat din umeri. Fac referate fără să citească, doar cu copy-paste. Or, există o regulă de pedagogie foarte importantă, pe care o auzim la cei bătrâni, și anume să nu dai copilului o temă pe care nu ai timp s-o corectezi”.v v vPasul următor, în care își pune mari speranțe toată lumea, este elaborarea noilor programe școlare, conform noii proceduri, pe perioada vacanței de vară, probabil, fără bani, și tot la fel de probabil de către profesori care nu au mai făcut asta niciodată.Dar, așa cum afirma și Marian Staș, membru al grupului de experți pentru inovare curriculară „programele școlare și manualele, oricât de bune ar fi, nu rezolvă problema unui plan cadru ce e încă profund ancorat în paradigma sa comunistă”.