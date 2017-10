Dicţionarul artiştilor români de la 1700 la 1920

O carte dedicată posterității

Dicționarul artiștilor români de la 1700 la 1920

Ştire online publicată Marţi, 22 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Aflată la vârsta la care cei mai mulți pensionari nu mai aspiră la nimic, criticul de artă Florica Cruceru își dedică cu o pasiune covârșitoare fiecare zi nenumăratelor proiecte care stau să vadă lumina tiparului. A fost la cârma Muzeului de Artă Constanța timp de 24 de ani (1961-1985), iar în prezent, unul dintre proiecte îl reprezintă o carte dedicată instituției de cultură. „Este, evident, pasiunea mea, deoarece este vorba despre muzeul pe care l-am crescut. L-am luat cu 400 de lucrări și l-am lăsat cu 6.000, și a fost dragostea vieții mele, dar încă nu e gata și nu vreau să vorbesc despre această carte”, a subliniat criticul de artă Florica Cruceru. Cinci volume dedicate lui Frunzetti În timp a publicat câteva cărți precum: „Artiștii dobrogeni”, „Muzeul de Artă Topalu”, „Cartea cu scrisori”, „Arnold Agani”, „Arta e la malul mării”, însă renumitului critic de artă Ioan Frunzetti i-a dedicat patru cărți fără imagini. A cincea carte se află în lucru și va conține ilustrații. „M-am apucat și am adunat tot ce a scris Frunzetti, când am ieșit la pensie. Am strâns material și am făcut patru volume”, ne-a explicat Florica Cruceru. Din experiență a învățat că orice carte de artă fără ilus-trații nu are niciun haz. „Oamenii nu au timp să citească, trebuie să faci text puțin și imagine multă”, a spus aceasta. Din 1991 și până în 1997, a cules textele lui Ioan Frunzetti, iar prin 1997 a făcut primul volum prefațat de Amelia Pavel. În 1998, a urmat cel de-al doilea volum prefațat de Dan Grigo-rescu, iar în 2000, volumul trei prefațat de Andrei Pleșu. Cel de-al patrulea volum a venit în 2002 și a fost prefațat de Ruxandra Demetrescu. Anul acesta, mai exact peste o lună sau două, va fi gata și cel de-al cincilea volum, acesta din urmă fiind prefațat de Adina Nan. În ultima vreme, a lucrat la cartea intitulată „Daghani. Scrisori către Daniela”, o superbă po-veste de dragoste dintre pictorul Arnold Daghani și Daniela Miga. „Gata până la litera L” Între toate acestea, de mai bine de șase ani, lucrează la o mare lucrare. „În consecință, m-am apucat să fac un dicționar de artiști români de la 1700 la 1920. Când am văzut că Gheorghe Asachi s-a născut la 1788 și toată activitatea lui s-a desfășurat în secolul XIX, am luat-o de la 1700. Evident, nu am pretenția să fie complet. Niciun dicționar, nici măcar Benezit, nu e complet. Totdeauna vor mai rămâne unii necuprinși, dar oricum cercetătorii vor găsi peste 20-50 de ani, când n-oi mai fi eu, lucruri care o să-i intereseze”, ne-a povestit Florica Cruceru. În elaborarea acestui amplu dicționar este ajutată de coautorii cărții, fiica și ginerele ei. Dicționarul cuprinde toate disciplinele, adică pictură, sculptură, grafică, litografii etc., iar totul se va reflecta în bibliografia de la sfârșit. „Unele dintre informații le am de la familiile artiștilor care nu mai sunt. Consider că, dacă ei nu ar fi fost și nu ar fi avut bu-năvoința să-mi dea câteva date sau mate-riale, eu nu aș fi putut să îi pun în acest dicționar. El este construit alfabetic. Intenționez ca, anul acesta, dicționarul să fie gata până la litera L. Sunt foarte mulți artiști români care au fugit în străinătate de-a lungul timpului, mai ales la început de secol și în perioada dintre cele două războaie. Acești artiști nu sunt cuprinși în niciun dicționar din câte au apărut până acum. Sunt românii noștri și ne fac cinste”, ne-a explicat Florica Cruceru. Nicoleta BUJOR