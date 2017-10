Nu ratați ediția de mâine a ziarului "Cuget Liber"!

DEZVĂLUIRI INCENDIARE ale unui profesor în prag de pensie. "Mie nu îmi e frică, nu au ce să îmi mai facă!"

Este cititor fidel al ziarului nostru și a reacționat prompt atunci când a citit, pe site-ul cugetliber.ro, îndemnul pe care îl adresam profesorilor, acela de a vorbi deschis, de a pune punctul pe i, de a dezvălui ilegalități, abuzuri, disfuncționalități în actul educativ, și de a nu se mărgini să acuze sau să ceară demisii fără argumente.Cititorul despre care vă povestesc este profesor cu vechi ștate în învățământul constănțean. Are gradul didactic I și o carieră de 39 de ani în spate. Poate și de aceea dialogul a decurs firesc, fără ascunzișuri, fără frică de „dom director” sau „dom inspector”.„La vârsta mea, nu îmi mai este frică decât de Dumnezeu. Sunt în prag de pensie, mai am un an de activitate, mie nu au ce să îmi mai facă. Sunt multe lucruri de spus despre învățământul constănțean, multe lucruri de reglementat. Am citit cu atenție ce ați scris în ultima perioadă. Aveți multă dreptate în ceea ce ați afirmat, dar vă spun că profesorii se tem să vorbească. Mie nu!”, a declarat interlocutorul nostru.Dacă v-am captat atenția și sunteți curioși cine este profesorul cu pricina și care sunt opiniile sale, nu ratați ediția de mâine a ziarului nostru.Omul spune lucrurilor pe nume, iar atitudinea sa ar trebui să fie un exemplu pentru toți profesorii, învățătorii, educatorii care se simt nedreptațiți, dar care tac, acumulează frustrări, complăcându-se astfel într-un sistem tot mai departe de performanță.