Dezbaterile pe marginea proiectului Legii educaţiei au început cu stângul

Dezbaterile pe marginea proiectului Legii educației au început cu stângul

Ştire online publicată Joi, 25 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Educației Daniel Funeriu dezaprobă inițiativa liderului sindicatului „Spiru Haret”, Gheorghe Isvoranu, de a sugera profesorilor studiul proiectului Legii Educației alături de elevi, joi, în timpul protestelor dascălilor, informează Ministerul Educației. În comunicatul Ministerului Educației se mai precizează că ministrul consi-deră total deplasat demersul organizării unei dezbateri pe tema proiectului Legii Educației între profesori și elevi, în timpul orelor de curs, și consideră că nu e de competența unui lider sindical arogarea dreptului de a trasa dispoziții sistemului național de învățământ. Potrivit reprezentanților Ministerului Educației, ministrul are un mesaj ferm pentru cadrele didactice și elevi: „programul de la clasă este destinat cursurilor, parcurgerii materiei, activității didactice în general, alt tip de activități fiind exclus. Aștept cu deosebit interes opiniile tuturor celor interesați de acest proiect ce își propune să modernizeze învățământul românesc, însă doresc ca acest lucru să se petreacă într-un cadru organizat special în acest sens. După cum se știe, noi am creat o platformă specială de dezbateri, www.unpasinainte.edu.ro, adică exact acel loc în care se poate discuta cu argumente pe marginea acestei legi, un loc în care putem analiza orice sugestii și opinii întemeiate. Orele de curs, în schimb, trebuie să rămână ale elevilor”, spune Funeriu. „Din punctul de vedere al Federației «Spiru Haret», noi am solicitat, și avem asentimentul colegilor, ca în perioada în care se organizează mitingul, între orele 11.00 și 14.00, în unitățile școlare să se facă studiul proiectului Legii Educației, pentru a se discuta și cu dânșii că acest proiect nu face altceva decât să împingă învățământul spre o gaură neagră”, a spus Isvoranu. Liderul „Spiru Haret” a explicat că proiectul conține multe prevederi care afectează procesul educațional, astfel încât acestea îi interesează inclusiv pe elevi, dând ca exemplu problema ciclurilor de învățământ.