La această oră, la Palatul Cotroceni, are loc lansarea în dezbatere publică a Raportului „Educația privind schimbările climatice și mediul în școli sustenabile”, ce cuprinde 141 de pagini și a fost elaborat de Grupul de lucru pe tema educației cu privire la schimbări climatice și mediu înființat la nivelul Administrației Prezidențiale.„Educația privind schimbările climatice și mediul are drept scop dezvoltarea competențelor cetățenilor astfel încât aceștia să acționeze responsabil și să țină cont de impactul acțiunilor lor. Pornim de la premisa că sistemul de învățământ trebuie să își asume un rol fundamental în pregătirea de cetățeni activi, care manifestă responsabilitate față de mediu și combat direct schimbările climatice. Aceste aspecte sunt în acord cu standardele europene și globale de dezvoltare durabilă, fiind prevăzute și în proiectul „România Educată” inițiat de Președintele României.Educația privind schimbările climatice și mediul are și rolul de a contribui la modelarea comportamentale individuale, de grup și de sistem care duc la degradarea naturii și a mediului înconjurător și de a împuternici indivizii să contribuie la rezolvarea de probleme și la schimbări sistemice.În plus, scopul educației privind schimbările climatice și mediul este de a contribui la atingerea obiectivelor de sustenabilitate pe termen lung, de a sprijini actorii relevanți (inclusiv autoritățile publice centrale și locale) în lupta cu efectele grave ale poluării, degradării mediului și schimbărilor climatice și de a crește capacitatea lor de intervenție”, se arată în raportul pus în dezbatere, la capitolul Obiective.Se urmărește dezvoltarea capacității elevilor de a:1. înțelege și utiliza noțiuni elementare referitoare la mediu (cum funcționează mediul și ce primesc ei de la natură) și schimbări climatice (conștientizarea că acestea sunt o problemă emergentă a omenirii; cauze, efecte și măsuri de combatere);2. dezvolta o gândire sistemică, la nivel planetar, și de a înțelege schimbările climatice în context global și conexiunile dintre acestea și alte domenii cum ar fi energia verde, exploatarea iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, industria alimentară, industria extractivă, industria energetică, justiția socială, risipa alimentară, catastrofe naturale etc.;3. explora / investiga mediul înconjurător și de a relaționa cu factorii de mediu și cu mediile de viață;4. lua decizii și de a acționa zi de zi prin raportarea la impactul asupra planetei, adoptând un comportament de protejare și îmbunătățire a calității mediului;5. se adapta la fenomene meteo extreme și a răspunde la potențiale dezastre naturale;6. înțelege legislația de mediu, înțelege complexul de actori relevanți din zona de protecția a mediului și a rolului fiecăruia pentru ca să poată apoi demara acțiuni personale relevante;7. participa, în viitor, la elaborarea de politici publice cu privire la schimbările climatice și mediu și la dezvoltarea de noi tehnologii care să contribuie la combaterea schimbărilor climatice.