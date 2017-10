Dezbatere despre implicarea mediului academic în societate

În sfârșit cineva se gândește să pună în practică ideea adaptării curriculei universitare la cerințele pieței muncii! Cam așa am exclamat la recenta veste că Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a lansat Campania națională „Academic vs Privat“, ce are ca principal scop realizarea conectivității dintre mediul academic și cel privat/public. Și ca „revelația” să fie… maximă, și Constanța se numără printre centrele universitare pilot. Astăzi, începând cu ora, 13, în sala de conferințe a Universității Maritime din Constanța, va avea loc prima dezbatere din cadrul campaniei anunțate. Vor fi luate în discuție liniile majore ale acțiunii, cum ar fi adaptarea curriculei universitare, importanța practicii de specialitate, investițiile private, precum și implicarea studenților în cercetare.