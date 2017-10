DEZBATERE. Avem nevoie de RELIGIE OBLIGATORIE în şcoli?

5

religie

Spalarea creierului unui copil, indoctrinarea lui si integrarea sa intr-un sistem defect, infect si la fel de comunist (dar cu o alta masca) incepe de pe bancile scolii. In estenta, avem acelasi sistem de invatamant ca acum 30 de ani. Obligativitatea de a-l invata pe mucos ca Doamne-Doamne face si drege, pentru ca peste ani acesta sa devina unul dintre milioanele de berbeci care pompeaza bani in fundatiile si Mertzanele dumnezeiesti, este una dintre cele mai bune strategii de manipulare in masa. Nu e nicio conspiratie. Daca ai noroc ca pustiul tau sa fie de soi bun (mai inteligent), atunci isi va da seama singur despre ce e bine si ce nu, insa daca are inclinatii catre partea cacanie a vietii (manelofil, grandoman, retard usor, etc), atunci d-alde preafericitii vor fi si mai fericiti: un cotizant in plus. Fiecare copil ar trebui sa aiba dreptul sa aleaga materiile pe care sa le studieze, in functie de vocatia sa. Pe Dumnezeu sau oricare alti dumnezei, ar trebui sa-i descopere si sa-i aleaga fiecare, in functie de familia in care creste. Religia unui copil este responsabilitatea neamului din care se trage fiecare plod in parte, nu a scolii.