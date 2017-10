Dezastrul din învăţământul românesc, confirmat internaţional

Dezastrul din învățământul românesc, confirmat internațional

Miercuri, 04 Decembrie 2013

Au fost făcute publice rezultatele evaluărilor PISA, motiv să descoperim că suntem la coada clasamentului în domenii esențiale, iar elevii de top sunt și ei din ce în ce mai puțini.Constantin Crețan, editorialist voxpublica, analizează situația. Elevii noștri în vârstă de 15 ani se situează undeva în coada clasamentului, la toate cele trei teste: matematică, știință și limbă. Ro-mânii au cam același nivel mediu de aptitudini și cunoștințe cu cei din Balcani și din America Latină.Și mai rău stăm în privința proporției elevilor cu performanțe de top.La matematică, doar 3% dintre elevii noștri sunt de top. Suntem depășiți de Grecia și Bulgaria (4%), Serbia (5%) și Turcia (6%). Ungaria, Israel și SUA au 9%, Cehia, Franța și Vietnam au 13%, Belgia și Olanda au 19%. Elveția are 21%, de 7 ori mai mulți elevi de top decât România. Japonia are 24%, de 8 ori mai mulți decât noi. Coreea de Sud are 31%, iar regiunea Shanghai are 55%, de peste 18 ori mai mulți elevi de top decât România.La limbă, avem doar 2% din elevi cu rezultate de top. Turcia, Bulgaria și Croația au dublu - 4%, Austria, Cehia și Ungaria au triplu - 6%, Israel, Olanda, Norvegia și Polonia au de 5 ori mai mulți - 10%, Coreea de Sud, de 7 ori - 14%, Japonia, de 9 ori - 18%, Shanghai, de peste 12 ori - 25%.La științe stăm cel mai prost, cu numai 1% rezultate de top: Grecia, Turcia și Serbia au dublu - 2%, Bulgaria, triplu - 3%. Ungaria, de 6 ori - 6%, Slovenia, de 10 ori - 10%, Coreea de Sud, Germania și Olanda - 12%, Japonia - 18%, iar Shanghai are 27%, adică de 27 de ori mai mulți elevi de top decât România.