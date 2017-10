DEZASTRU la simularea Bacalaureatului la Constanţa. A plouat cu note de 1

2

despre invatamant si bacalaureat

Sa facem apel si la alte argumente mai actuale si mai realiste. In conditiile actuale , cand tinerii absolventi de facultate ajung vanzatori la Mall , la ce mai foloseste bacalaureatul ? Acest examen ar trebui sa fie vazut ca ceva facultativ si o preocupare doar pentru tinerii dotati , taelntati si hotarati sa se dedice studiilor superioare cu orice pret. Ceilalti , sa se multumeasca cu un certificat de absolvire a liceului , si daca , mai tarzaiu , vor avea nevoie de bacalaureat , n-au decat sa se pregateasca si sa-l obtina . Sunt mai mult decat actuale cuvintele lui Arghezi : " O fabrica de zahar produce zahar. daca da altceva da faliment. Ce marfa trebuie sa dea scoala ? Scoala trebuie sa produca atat : maturitate ....Nu se prea vede ca scoala face altceva decat examene , promotii si repetențe. bacalaureatul acorda dreptul la universitate , universitatea da o diploma si doua , iar la 25 de ani fostul student moare de foame.....Pe vremuri cartea era numai invatatura . Prea mult a durat perioada in care s-a spus - ai carte , ai parte - Elevul va trebui invatat ca scoala nu da nici un drept , pe care nu va putea sa si-l instituie singur prin valoare personala ......Intrebat asupra bacalaureatului , un profesor a declarat ca bacalaureatul este o loterie. Faptul se confirma . In afara de rezultatele absurde care vor sa arate ca doua treimi din tineretul tarii este tampit , bacalaureatul este barbar , imoral , antipedagogic si antipatriotic ......bacalaureatul , examenul examenelor , pare o sinistra imitare a unui procedeu sportiv dus la absurd : un copil care , antrenat timp de 8 ani,a izbutit sa strabata 50 de km pe zi , sa-l pui in al 8-lea an sa strabata intr-o zi de 8 ori cate 50 de km - materia celor 8 ani de studii " . Tot Arghezi , care a dedicat numeroase pagini scolii si elevilor : " Un profesor de matematici care tine in disperare sufletul unui copil apt sa raspunda satisfacator la alti unsprezece profesori ,trebuie purtat prin oras cu copilul in brate care sa-l scuipe in cap , si trimis apoi singur, sa taie gratuit lemnele la depozitul comunal.....Cu rare exceptii , profesorul de matematici pare adus in liceu de pe alte meleaguri decat ale Universitatii. El e , intre colegi , in cancelarie , mut si strain ca o servitoare in mijlocul unui bal. El nu citeste in afara de tezele elevilor ,nici o carte , nici un ziar ". Problema este complexa si cauzele trebuie cautate in aceeasi masura in cadrul scolii , dar mai ales in afara ei , adica in politica .