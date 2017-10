DEZASTRU LA CONSTANŢA / 15 note de "1" la examenul de titularizare

DEZASTRU LA CONSTANȚA / 15 note de "1" la examenul de titularizare

S-au afișat rezultatele la proba scrisă a concursului de ocupare a pos-turilor didactice în învățământ, mai pe scurt, titularizare. Notele au acoperit toate valorile între 1 și 10. Cel puțin în județul Constanța. Dintre cele 865 de note obținute, 167 au fost sub cinci. Sub cinci însemnând chiar și 1,50, notă pe care a primit-o un candidat ce viza un post chiar la Colegiul „Mircea cel Bătrân”. Dar asta nu a fost cea mai mică notă. Notele de 1, au variat și ele, de la 1,00 curat, 1,15, 1,20 până la 1,95. În total am numărat 15 note între 1,00 și 1,95. Și s-au luat la aproape toate materiile fizică, educație fizică, română, engleză, germană, istorie, religie materiile, pedagogie pentru învățământ primar sau psiho-pedagogie, însă cele mai mici, adică 1,00 și 1,15 au fost pentru posturile de educație fizică și sport. Au urmat notele de doi, trei și patru la fel de împrăștiate ca și suratele mai mici. După cum am observat multe note între 1,00 și 4,00 s-au luat de către candidați ai centrelor pentru educație incluzivă.Deși nota de trecere la examenul de titularizare este 7,00, au fost centralizate și notele de cinci adică cele între 5,00 și 5,95 care sunt în total, 190 de bucăți. Între 6,00 și 6,95 sunt mai puține, doar 99. Însumând notele sub 7,00 observăm cu jale că mai mult de jumătate din profesori au picat examenul. 456. Note de șapte sunt 201 - acestea au fost și cele mai multe. Urmează notele de opt, în număr de 140, cele de nouă care s-au adunat în număr de 62. Notele de zece au fost cele mai rare și numai la nivelul orașului Constanța. Doi decari au fost luați la Colegiul de Arte „Regina Maria”, încă doi la Grupul Școlar C.A. Rosetti, unul la școala Gheorghe Țițeica și încă unul la Școala nr. 37. În total șase. La proba scrisă a concursului de titularizare aveau dreptul să intre 944 de cadre didactice care voiau să obțină un anumit post. Însă, pe listele afișate pe ușile centrelor de examen, sunt multe nume fără notă. Se poate spune că au intrat 944 și au ieșit 865. Diferența de 79 de inși a renunțat cumva la post, ieșind din examen și anulându-și lucrarea. După cum ne-a explicat Dumitrof Cristian, profesor de informatică și membru în comisia de organizare a concursului la Liceul Traian, nota de la proba scrisă reprezintă 75% în nota finală, nota obținută la inspecția la clasă reprezentând doar 25%. Tot el ne-a spus ce fac mai departe cei care s-au retras precum și cei care nu au obținut postul. Ce șanse au cei cu note peste 7,00, dar și ce le-a mai rămas de făcut celor cu note sub 5,00. Cadrele care s-au retras în timpul probei scrise și cele care nu s-au prezentat au dreptul să meargă mai departe la concursul pentru suplinitori. Cei care au obținut peste 7,00 dar și sub 7,00 vor fi repartizați către locurile rămase libere în județ. „Dar cu notă între 5,00 și 7,00 găsești un post doar în mediul rural, nu la oraș. Iar dacă ai notă sub 5,00 te poți încadra ca suplinitor necalificat, chiar dacă ai terminat o facultate. E ca o corigență”.„Au fost posturi la care nu s-au prezentat candidații” ne-a mai spus acesta. Într-adevăr, dacă ne uităm la cifre, au fost scoase 1745 de posturi la concurs și s-au înscris doar 1479 de candidați. Iar din aceștia au intrat în examen 944 și l-au finalizat 865. Încă de ieri, a început la In-spectoratul Școlar Județean vânzoleala cu contestațiile. Acestea se mai pot depune și astăzi, la sediul inspectoratului de pe str. Eminescu, afișarea rezultatelor finale fiind anunțată pentru 10 august. Repartizarea pe posturi a candi-daților ce au luat o notă peste 7 dar nu s-au calificat pentru postul vizat, se va face pe 13 august, în ședință publică. Iar a celor care au obținut sub 7,00 dar peste 5,00 se va face pe 16 august.