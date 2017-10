Dezastru la bacalaureat! Aproape jumătate din candidaţi nu au promovat

Constanța, rezultate rușinoase

Dezastru la bacalaureat! Aproape jumătate din candidați nu au promovat

r Conducerea ISJ Constanța se face că nu vede notele proasteDeși inițial se anunțase că rezultatele la examenul de bacalaureat vor fi publicate, ieri, în jurul prânzului, Comisia Națională a decis să nu-i mai țină pe jar pe candidați și, încă de la ora 9, a publicat rezultatele pe site-ul Ministerului Educației, bacalaureat.edu.ro. Așa cum era de așteptat, site-ul a picat imediat, așa că mulți dintre ei au dat fuga la liceu, pentru a vedea listele cu note.Apoi a început jalea. Aproape jumătate din candidați nu au reușit să obțină cel puțin nota 5 la toate probele și media 6 la examen. Deși, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța, cei mai mulți dintre candidați, adică 995, au reușit să obțină medii între 8 și 8,99, alți 2.800 din absolvenți au picat. De altfel, ISJ susține că promovabilitatea de 54,76 la sută este mai bună decât anul trecut, dar pare că nu vede că județul Constanța se situează nu doar la coada clasamentului la nivel național, ci chiar sub media de promovabilitate pe țară, care este de 66,41 la sută! Procentul celor promovați la Constanța este cu 27,42 la sută mai mic decât în județul Cluj, cu 23,98 la sută mai mic decât în județul Brașov și cu 23,58 la sută mai mic decât la Bacău.Nicio unitate cu promovabilitate sută la sutăStatistica la nivel județean arată că nu avem nicio medie de 10 și nicio unitate de învățământ nu are promovabilitate sută la sută. La Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, trei candidați au avut media 9,99, iar alți patru candidați au picat după ce au luat sub cinci la matematică, respectiv la fizică.La Liceul Teoretic „Ovidius”, doi absolvenți au obținut media 9,93 și trei au fost respinși tot din cauza notelor mici la fizică. Iar la Liceul Teoretic „Traian”, un candidat a obținut media 9,90 și șase au picat.Jale în liceele constănțeneÎn coada clasamentului se află cinci unități, unde niciun absolvent nu a reușit să promoveze bacalaureatul. Este vorba despre Liceul Tehnologic „Radu Prișcu” din comuna Dobromir, Liceul Tehnologic din Crucea, Liceul Tehnologic din Ciobanu, Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din comuna Nicolae Bălcescu și Liceul Tehnologic din Mihai Viteazu.Rezultate rușinoase nu sunt doar în mediul rural, ci și în unitățile din municipiul Constanța. Astfel, la Colegiul Tehnic „Tomis”, din 119 candidați au promovat doar opt, la Liceul „Vasile Pârvan”, din 45 de candidați au reușit doar șase, la „C.A. Rosetti”, din 114 absolvenți au promovat 23, la „Dimitrie Leonida”, din 85, au promovat 13, iar la „Gh. Duca”, din 68, au promovat 18, din care 16 de la clasa cu program sportiv - rugby.Eliminați după examenÎn timp ce mulți candidați se plâng că au picat la mustață, cu 5 - 10 procente sub media 6, 16 candidați de la Liceul Tehnologic „Axiopolis” din Cernavodă au fost eliminați după finalizarea probelor scrise, după ce au fost vizionate înregistrările din centrul de examen de la Liceul Tehnologic „Axiopolis”.„Ca urmare a verificărilor efectuate de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța în cazul tuturor elevilor eliminați pentru fraudă din examenul de bacalau-reat, au fost constatate și alte fraude săvârșite în formă continuată de un număr mare de elevi. Comisia din Centrul de Examen de la L.T. «Axiopolis» a fost invitată la sediul ISJ, unde, împreună cu inspectorul școlar general, a urmărit înregistrările video. Ulterior, comisia a întocmit proces-verbal de eliminare pentru 16 candidați care au fraudat examenul”, explică inspectorul școlar Cristina Maria Ivan.Potrivit acesteia, la analiza înregistrării au participat membrii comisiei din centrul de examen, decizia de eliminare aparținând președintelui și comisiei de organizare a examenului din centrul respectiv.Alți șapte absolvenți au fost eliminați în timpul probelor, fiind surprinși cu telefonul mobil sau cu fițuici. Candidații eliminați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.Candidații care au făcut contestație așteaptă până pe 10 iulie afișarea notelor după reevaluarea lucrărilor, să vadă dacă li s-au mărit notele. Rezultatele finale vor fi afișate pe 10 iulie.