DEZASTRU LA BAC la CONSTANŢA / Doar 46,5% dintre elevii constănţeni au promovat

1

Solutia cea mai buna,Bacalureat structurat pe parti: A, B si C

Fiecare proba va fi structurata pe 3 parti: A-subiecte cu dificultatea foarte redusa - 3 puncte B-subiecte cu dificultate medie- 3 puncte C-subiecte cu dificultate inalta-3 puncte Exemplu: Limba Romana: Partea A-lucru pe un text liric, sinonime, antonime, omonime,alcaturirea de propozitii, comentarea unei figuri de stil- 3 puncte Partea B- cerere, scrisoare, proces verbal, elemente care ne ajuta in viata de zi cu zi 3 puncte Partea C- eseu de 2-3 pagini despre un text studiat, in special unul epic, gen basm 3 puncte Astfel daca este structurat examenul de Bac, sansele de promovare cresc cu 50% :) La matematica: Partea A: probleme de aritmetica, algebra, inmultiri, impartiri, radicali 3 puncte Partea B: problema de geometrie 3 puncte Partea C: probleme de geometrie: 3 puncte Concluzie: subiecte la Bacalureat strucurate pe 3 parti: A usor, B mediu si C greu, crestem foarte mult sansele de promovare !!!!