Despre războaiele dintre imperiile otoman, ţarist şi habsburgic, în ruinele cetăţii de la Hârşova

Despre războaiele dintre imperiile otoman, țarist și habsburgic, în ruinele cetății de la Hârșova

În cadrul campaniei de cercetări 2007, săpăturile arheologice în cetatea de la Hârșova s-au desfășurat în sectorul „Bazilica", ne anunță prof. Nicolae Constantin, responsabilul Muzeului „Carsium" din localitate. „În apropierea turnului comandant, pe partea de nord a cetății, au fost descoperite, parțial, în urmă cu mai mulți ani, zidurile unei bazilici creștine. Pentru scoaterea la lumină a acestui edificiu, primul de acest gen cunoscut în Cetatea Carsium, sunt necesare lucrări de cercetare la nivelele medievale aflate deasupra, destul de consistente. Din acest motiv, eforturile campaniei s-au concentrat încă de la început în acest perimetru", ne-a explicat acesta. Arheologul Cristina Talmațchi, din cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, timp de aproape o lună, a reușit să surprindă mai multe aspecte din ultimele secole ale existenței cetății de la Hârșova. Este vorba despre edificii distruse violent în urma unor evenimente militare. „Fără îndoială, descoperirile oglindesc dramatismul secolului XVIII și prima parte a secolului al XIX-lea, când au avut loc războaiele dintre imperiile otoman, țarist și habsburgic pentru controlarea și stăpânirea liniei Dunării, cărora le-a căzut pradă toate așezările de aici", a completat prof. Nicolae Constantin. Mergând pe firul istoriei, am mai aflat că cetatea de la Hârșova, prin poziția sa în apropiere de cel mai important vad de trecere dinspre Țara Românească în Dobrogea stăpânită de turci, a resimțit mai puternic decât toate celelalte aceste războaie. În timpul războiului ruso-turc dintre anii 1768-1774, cu toate că fortăreața era apărată de 10.000 oșteni ai Semilunei, a fost cucerită de ruși. „Luptele pentru recucerire au fost deosebit de sângeroase, iar cetatea și așezarea din apropierea ei au suferit distrugeri mari. Însă, poziția strategică impunea de fiecare dată reconstruirea ei, indiferent de cine o stăpânea". Aceleași distrugeri au continuat și în războiul dintre cele două mari imperii desfășurat între anii 1806 - 1812. Toate aceste momente de un dramatism rar, sunt surprinse în cercetările arheologice din cetatea de la Hârșova. Campania din acest an din sector s-a încheiat aproape de nivele medievale timpurii a căror cercetare va debuta, cel mai devreme, în campania anului viitor.