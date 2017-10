„Despre oameni şi melci“ şi „După dealuri“, la New York

„Despre oameni și melci“ și „După dealuri“, la New York

Ştire online publicată Joi, 08 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Filmele „După dealuri”, de Cristian Mungiu, și „Despre oameni și melci”, de Tudor Giurgiu, vor fi proiectate în cadrul evenimentului „Making Waves, un festival dedicat noului cinema românesc”, organizat la New York de Corina Șuteu și Oana Radu, fostele directoare ale ICR din metropola americană, informează Mediafax.Festivalul newyorkez va fi deschis de cel mai recent film al lui Tudor Giurgiu, „Despre oameni și melci”, și va fi închis de pelicula „După dealuri”, pentru care Cristian Mungiu a primit premiul pentru scenariu la Festivalul de la Cannes 2012, în timp ce actrițele Cristina Flutur și Cosmina Stratan au primit, ex-aequo, premiul pentru interpretare.Organizat de Romanian Film Initiative și Film Society of Lincoln Center și susținut de nume mari ale lumii artistice și cinematografice din România și din Statele Unite, evenimentul este o inițiativa independentă care își dorește să continue sub denumirea „Making Waves - un festival dedicat noului cinema românesc”.