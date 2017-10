Despre magia vorbirii din buric, cu ventrilocul Crina Zvoboda

De Ziua Internațională a Copilului, cei mai micuți constănțeni au avut surpriza de a o întâlni, la Casa de Cultură, pe bunica Sexy, dar și alte personaje însuflețite de ventrilocul Crina Zvoboda (27 ani).Absolventă a UNATC, la secția actorie-păpuși-marionete, avându-l ca îndrumător pe Cristian Pepino, cunoscut regizor cu care Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța a colaborat în repetate rânduri, Crina a devenit vedetă o dată cu participarea ei la show-ul „Românii au talent”.- Cum ți-ai descoperit această vocație?- Mânuirea păpușilor m-a pasionat dintotdeauna. Mi-a plăcut să anim lucruri și să dau viața obiectelor neînsuflețite, de orice fel ar fi ele. Undeva între anul I și II de masterat am zis să încerc și mi-am cumpărat-o pe bunicuța Sexy, așa cum i-a rămas numele, și câteva cărți. Apoi, în anul II de masterat, prin octombrie, am primit cadou de ziua mea o păpușă ventriloc profesională, destul de scumpă, de la familia unde lucram ca bonă, și care costă undeva la 1.000 de dolari. Am fost atât de impresionată încât am decis pe loc că voi merge pe acest drum și am început să caut locuri în care să joc, pentru a putea vedea dacă are priză la public acest gen de spectacole.- Există un secret sau o magie a vocii misterioase?- Este vorba de fapt despre mai multe voci, pentru că eu pe scenă însuflețesc cinci personaje. Pe vremuri, ventrilocia era denumită vorbirea din buric. Adică de undeva din diafragmă, ca la cântăreți, pornește sunetul și rămâne undeva în gât, iar eu îi dau drumul, dar fără să deschid buzele.- Și cum ai descoperit că poți face acest lucru?- La început am tot urmărit pe youtube diverse filmulețe cu unii dintre cei mai mari ventriloci ai lumii, cum ar fi Nina Conti, din Anglia, și mi s-a părut foarte interesant, chiar imposibil ce fac ei. Dar pentru că sunt pasionată de lucruri noi am zis să încerc și eu. Antrenamentul a durat opt luni, timp în care nu am jucat deloc, după care am început să joc, dar am continuat să mă antrenez, pentru că una este să-ți miști buzele acasă, singur, în fața oglinzii și alta e în fața publicului, când emoțiile cresc, gura ți se usucă, transpiri.- Așadar oricine poate, cu ceva perseverență?- Presupun că da. Mulți pot vorbi fără să-și miște buzele, dar este cu totul altceva să susții un spectacol de o oră în fața a sute sau mii de oameni și de a da viață personajelor tale. Aici intervine talentul. Asta cu tehnica, eu cred că oricine o poate învăța, oricât de dificil ar fi. Chiar m-a întrebat un domn de aici de la Casa de Cultură dacă fac și magie și i-am răspuns că într-un fel da, se poate spune că este și magie.- Se poate trăi din profesia de ventriloc?- Este preocuparea mea de aproximativ trei ani, iar acum doi ani am renunțat la alte proiecte teatrale și m-am axat doar pe asta. Dacă tot o fac, să iasă foarte bine și să nu mă împrăștie într-o mie de proiecte și proiecțele de tot felul. Am colaborat cu Teatrul de Comedie București și m-am implicat și în alte proiecte. După concursul „Românii au talent” pot spune că lumea a aflat ce înseamnă și telefonul a început să sune din ce în ce mai des.v v vÎn toamnă, Crina Zvobodă va reveni pe aceeași scenă a Casei de Cultură cu un nou spectacol, o premieră.